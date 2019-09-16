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      На Донбасі загинув молодий український військовий: фото

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      На Донбасі загинув військовий Михайло Цимбалістий
      На Донбасі загинув військовий Михайло Цимбалістий / Колаж 24 каналу

      Україна втратила ще одного захисника на Донбасі. 13 вересня поблизу Павлополя смертельні поранення отримав військовий Михайло Цимбалістий.

      Начальник Академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного Павло Ткачук повідомив, що Цимбалістий закінчив академію у 2010 році.

      Це важливо: Від початку перемир’я ворог відкривав вогонь 500 разів: дані з ООС

      З 2014 року Михайло професійно та самовіддано боронив Україну від загарбників, був відважним воїном, справжнім прикладом для підлеглих та сьогоднішніх вихованців нашого вишу,
      – зауважив Ткачук.

      Військовий служив у 74-у окремому розвідувальному батальйоні. 13 вересня помер від снайперського поранення, що виявилося несумісне з життям.

      У 34-річного загиблого війського залишилися батьки, сестра та дружина. Він народився у Києві, але жив у Тернополі.

       

      До слова, військовий загинув під час безстрокового "хлібного перемир’я", яке почало діяти на Донбасі ще 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачав обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Однак, цього так і не сталося. Через ворожі обстріли лише у вересні загинули вже 9 військових.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Жертви
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