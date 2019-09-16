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      На Донбассе погиб молодой украинский военный: фото

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      На Донбассе погиб военный Михаил Цимбалистый
      На Донбассе погиб военный Михаил Цимбалистый / Коллаж 24 канала

      Украина потеряла еще одного защитника на Донбассе. 13 сентября вблизи Павлополя смертельные ранения получил военный Михаил Цимбалистый.

      Начальник Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного Павел Ткачук сообщил, что Цимбалистый закончил академию в 2010 году.

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      С 2014 года Михаил профессионально и самоотверженно защищал Украину от захватчиков, был отважным воином, настоящим примером для подчиненных и сегодняшних воспитанников нашего вуза,
      – сказал Ткачук.

      Военный служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне. 13 сентября умер от снайперского ранения, оказавшимся несовместимым с жизнью.

      У 34-летнего погибшего военного остались родители, сестра и жена. Он родился в Киеве, но жил в Тернополе.

       

      К слову, военный погиб во время бессрочного "хлебного перемирия", которое начало действовать на Донбассе еще 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривал взаимное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. Однако, этого так и не произошло. Из-за вражеских обстрелов только в сентябре погибли уже 9 военных.

      окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      16 сентября
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      Теги: Новости Украины Жертвы Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
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