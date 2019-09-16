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      С начала перемирия враг открывал огонь 500 раз: данные ООС

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      Хомчак, Загороднюк и Кравченко наведались на передовую
      Хомчак, Загороднюк и Кравченко наведались на передовую / пресс-служба ООС

      Пророссийские оккупанты на Донбассе пытаются нанести максимальное поражение украинским защитникам. Провокации они преимущественно осуществляют с одной целью, – чтобы вызвать на свой огонь ответ и через прокремлевские СМИ обвинить Украину в несоблюдении минских соглашений.

      Об этом министру обороны Загороднюку и главнокомандующему ВСУ Хомчаку рассказал руководитель ООС Владимир Кравченко. Загороднюк и Хомчак в ходе рабочего визита посетили около десятка передовых позиций подразделений вдоль всей линии соприкосновения.

      Актуально: Обстрелы на Донбассе не утихают: есть раненый украинский военный

      Кравченко акцентировал внимание на том, что установленное 21 июля "хлебное перемирие" в районе проведения операции Объединенных сил имело положительные последствия исключительно на начальном этапе.

      В первые дни количество вражеских обстрелов действительно уменьшилась почти в два раза. Однако, уже в августе мы начали фиксировать постепенное увеличение количества вражеских обстрелов наших позиций за сутки, в отдельных случаях до двадцати и более. В общем, со времени объявления "хлебного" перемирия враг обстреливал наши позиции более полутысячи раз,
      – подчеркнул он.

      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областей. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривал обоюдное прекращение ведения огня из любых видов вооружения. Однако, этого так и не произошло. В частности, из-за вражеских обстрелов только в сентябре погибли 8 военных.

      Так, оккупанты били из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Известно о не менее 80 таких случаев.

      Их цель – нанести максимальное поражение личному составу подразделений операции Объединенных сил и, любой ценой, вызвать огонь в ответ, – подчеркнул командующий ООС.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Андрей Загороднюк Руслан Хомчак Владимир Кравченко Перемирие Минские договоренности Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
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