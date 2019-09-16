Від початку перемир’я ворог здійснив півтисячі обстрілів, – командувач ООС Кравченко

Проросійські окупанти на Донбасі намагаються нанести максимальне ураження українським оборонцям. Провокації вони переважно здійснюють з однією метою, – аби викликати на свій вогонь відповідь і через прокремлівські ЗМІ звинуватити Україну у недотриманні мінських угод.

Про це міністру оборони Загороднюку і головнокомандувачу ЗСУ Хомчаку розповів керівник ООС Володимир Кравченко. Загороднюк і Хомчак в ході робочого візиту відвідали близько десятка передових позицій підрозділів уздовж всієї лінії зіткнення.

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Кравченко акцентував увагу на тому, що встановлене 21 липня "хлібне перемир’я" в районі проведення операції Об'єднаних сил мало позитивні наслідки виключно на початковому етапі.

У перші дні кількість ворожих обстрілів дійсно зменшилася майже у два рази. Однак, вже в серпні ми почали фіксувати поступове збільшення кількості ворожих обстрілів наших позицій за добу, в окремих випадках, до двадцяти і більше. Загалом, з часу оголошення "хлібного" перемир'я ворог обстрілював наші позиції понад півтисячі разів,

– наголосив він.

Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачав обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Однак, цього так і не сталося. Зокрема, через ворожі обстріли лише у вересні загинули 8 військових.

Так, гатили окупанти із забороненого мінськими угодами озброєння. Відомо про щонайменше 80 таких випадків.

Їхня мета – нанести максимальне ураження особовому складу підрозділів операції Об'єднаних сил та, за будь-яку ціну, викликати вогонь у відповідь, – наголосив командувач ООС.