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      Обстріли на Донбасі не стихають: є поранений український військовий

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      На Донбасі поранили українського військового
      На Донбасі поранили українського військового / AFP

      Впродовж доби 15 вересня проросійські бойовики обстрілювали українські позиції 16 разів. Із початком нової доби ворог продовжив обстріли – є поранений український військовий.

      Бойовики гатили із забороненої мінськими домовленостями зброї, про це повідомляють у штабі ООС.

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      Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 11 обстрілів: неподалік Авдіївки, Новогнатівки, Миколаївки, Водяного, Красногорівки, Лебединського, Пищевика та Мар’їнки.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог стріляв 5 разів: поблизу Новолуганського, Зайцевого та Травневого.

      За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку, на щастя, не було. Однак від початку поточної доби бойовики вже двічі 2 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

      Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Частота обстрілів значно зросла останнім часом. Через підступність ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

      Міст
      Мапа тимчасово окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
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