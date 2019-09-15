Міст у Станиці Луганській відкриють 27 листопада

Біля Станиці Луганської тривають роботи з відновлення мосту через Сіверський Донець. До 11 жовтня встановлять тимчасову переправу, а вже 27 листопада планують відкриття самого мосту.

Про це мовиться у повідомленні, оприлюдненому у неділю, 15 вересня, на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.

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Наразі у районі робіт асфальтують дорогу від мосту до КПВВ (контрольний пункт в'їзду-виїзду), також працюють вибухотехніки (мовиться про перевірку та розмінування прилеглої території – воно необхідне, виявили вже 32 небезпечних предмети).

До 11 жовтня запланували встановити тимчасову обхідну переправу, а до 27 листопада відкрити основний міст.

В Офісі Президента нагадали, що відновлення мосту через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської – одне із міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

Що відомо про ситуацію з мостом біля Станиці Луганської? Це єдиний на Луганщині пункт перетину (причому пішохідний) через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Міст через Сіверський Донець підірвали ще у 2015 році.



Відновлення мосту довго не могли почати, адже окупанти не пускали українських будівельників та відмовлялися надати їм гарантії безпеки. Нарешті 9 вересня вдалося досягти домовленостей та розпочати роботи.



Мапа тимчасово окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Ситуація з мостом біля станиці луганській: останні новини