Міст у Станиці Луганській відкриють 27 листопада
Біля Станиці Луганської тривають роботи з відновлення мосту через Сіверський Донець. До 11 жовтня встановлять тимчасову переправу, а вже 27 листопада планують відкриття самого мосту.
Про це мовиться у повідомленні, оприлюдненому у неділю, 15 вересня, на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.
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Наразі у районі робіт асфальтують дорогу від мосту до КПВВ (контрольний пункт в'їзду-виїзду), також працюють вибухотехніки (мовиться про перевірку та розмінування прилеглої території – воно необхідне, виявили вже 32 небезпечних предмети).
До 11 жовтня запланували встановити тимчасову обхідну переправу, а до 27 листопада відкрити основний міст.
В Офісі Президента нагадали, що відновлення мосту через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської – одне із міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.
Що відомо про ситуацію з мостом біля Станиці Луганської? Це єдиний на Луганщині пункт перетину (причому пішохідний) через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Міст через Сіверський Донець підірвали ще у 2015 році.
Відновлення мосту довго не могли почати, адже окупанти не пускали українських будівельників та відмовлялися надати їм гарантії безпеки. Нарешті 9 вересня вдалося досягти домовленостей та розпочати роботи.
Мапа тимчасово окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
Ситуація з мостом біля станиці луганській: останні новини
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