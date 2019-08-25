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      Україна призупинила демонтаж оборонних укріплень у Станиці Луганській

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      Міст у Станиці Луганській
      Міст у Станиці Луганській / Facebook-сторінка штабу ООС

      Українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській. Усе тому, що проросійські бойовики не проводили демонтаж зі своєї сторони.

      Українські піротехніки 25 серпня почали обстежувати місцевість для проведення демонтажних робіт у Станиці Луганській. Проте станом на 9:00 проросійські бойовики не проводили жодних інженерних робіт, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил.

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      Варто наголосити, що українська сторона змушена зупинити всі роботи до початку синхронного демонтажу на ділянці розведення номер 1,
      – заявили у штабі ООС.

      На ділянку прибули представники місії ОБСЄ, щоб оцінити оперативну обстановку та з'ясувати стан заходів, які проводить українська сторона.

      Українська сторона ще 24 серпня вранці почала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській. Проте бойовики не робили аналогічних кроків.

      27 червня спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської. Розвести війська намагалися з 2016 року. Першочергово це потрібно, аби на передовій припинилися обстріли і почалося відновлення мосту.

      Згодом територію біля мосту почали розміновувати. І 22 серпня українська сторона поінформувала про те, що завершила усі роботи з розмінування.

      Що відомо про міст у Станиці Луганській Це єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець.

      Президент України Володимир Зеленський хоче відновити переправу і дав бойовикам тиждень на те, щоб демонтувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях. Якщо зробити це не вдасться, Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст в односторонньому порядку.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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