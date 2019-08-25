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      Окупанти відмовляються демонтувати укріплення біля Станиці Луганської

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      Українська сторона проводить демонтаж укріплення біля Станиці Луганської
      Українська сторона проводить демонтаж укріплення біля Станиці Луганської / Штаб ООС

      Окупаційна адміністрація блокує демонтажні роботи фортифікаційних споруд поблизу Станиці Луганської, а це дозволяє почати ремонт зруйнованої частини мосту, який цивільне населення використовує, як перехід на лінії розмежування.

      Штаб Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook зазначає, що українська сторона розпочала демонтаж фортифікаційних споруд поблизу зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській.

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      Спершу група підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України оглянула фортифікаційні споруди на наявність вибухонебезпечних предметів. Після обстеження група ДСНС розпочала демонтаж споруди.

      На місце прибули представники СММ ОБСЄ для перевірки та оцінки ситуації. Зокрема, спостерігачі спеціальної моніторингової місії зафіксували хід робіт, які проводить українська сторона біля зруйнованого мосту.

      Водночас українська сторона СЦКК наголосила, що "у разі відсутності синхронних дій" з боку збройних формувань так званої "ЛНР" вона "змушена буде припинити" роботи з демонтажу укріплень.

      Що відомо про міст у Станиці Луганській?У Станиці Луганській діє єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Цей пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець.

      Президент       Зеленський хоче відновити переправу і дав бойовикам тиждень на те, щоб демонтувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях. Термін давно минув, а обіцянки представника РФ Владислава Суркова "вплинути на ситуацію" нічого не дали.

      21 серпня прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання групи повідомила, що українські фахівці готові почати ремонт мосту біля Станиці Луганської з 22 серпня, але бойовики повинні демонтувати свій блокпост.


      Карта окупованих на Донбасі територій: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Луганська Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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