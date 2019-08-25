Оккупанты отказываются демонтировать укрепления у Станицы Луганской

Оккупационная администрация блокирует демонтажные работы фортификационных сооружений вблизи Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста, который гражданское население использует, как переход на линии разграничения.

Штаб Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook отмечает, что украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений вблизи разрушенного моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

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Сначала группа подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины осмотрела фортификационные сооружения на наличие взрывоопасных предметов. После обследования группа ДСНС начала демонтаж сооружения.

На место прибыли представители СММ ОБСЕ для проверки и оценки ситуации. В частности, наблюдатели специальной мониторинговой миссии зафиксировали ход работ, проводимых украинской стороной у разрушенного моста.

В то же время украинская сторона СЦКК отметила, что "в случае отсутствия синхронных действий" со стороны вооруженных формирований так называемой "ЛНР" она "вынуждена будет прекратить" работы по демонтажу укреплений.

Что известно о мосте в Станице Луганской?В Станице Луганской действует единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Этот пункт является пешеходным, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец.



Президент Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные сооружения на оккупированных территориях. Срок давно истек, а обещания представителя РФ Владислава Суркова "повлиять на ситуацию" ничего не дали.



21 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания группы сообщила, что украинские специалисты готовы начать ремонт моста у Станицы Луганской с 22 августа, но боевики должны демонтировать свой блокпост.



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