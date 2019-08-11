Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине сообщила, что работы по разминированию территории вокруг разрушенного моста на участке разведения сил у Станицы Луганской продолжаются.

В отчете ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 отмечается, что наблюдатели зафиксировали 11 саперов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые проводили работы по разминированию по обе стороны от дороги ориентировочно в 100 метрах к северу от разрушенной секции моста.

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Также к северу от северной оконечности разрушенной части моста наблюдатели видели грузовик с камнями, асфальтовый каток и автомобиль с 15 рабочими, которые расширяли асфальтированную участок дороги, ведущей к мосту.

Команда СММ видела по крайней мере 6 саперов с неподконтрольных правительству районов. Они выкашивали растительность и проводили работы по разминированию в полосе к западу от южного деревянного трапа, установленного над разрушенной частью моста. Наблюдатели также заметили одного командира и двух членов вооруженных формирований в нарукавных повязках с надписью "СЦКК" к югу от моста у Станицы Луганской,

– говорится в сообщении.

СЦКК – совместный центр по контролю и координации создан в сентябре 2014 года Украина и Российской Федерацией, которые назначили по одному из представителей для совместного управления СЦКК. В состав Общего центра вошли офицеры Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации, которые были размещены в разных секторах Луганской и Донецкой областей. В декабря 2017 г. офицеры Вооруженных сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК, после чего они покинули Украину.

В то же время, 8 и 9 августа наблюдатели зафиксировали четыре взрыва вблизи разрушенной секции моста у Станицы Луганской. Отмечается, что это были контролируемые подрывы взрывных устройств. Эти взрывы произошли после закрытия КПВВ Вооруженных сил Украины, расположенного за пределами участка разведения, и расположенного на участке разведения блокпоста незаконных вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской.

В тот же день наблюдатели видели, что пешеходы продолжали постоянным потоком переходить через мост. Они также отметили, что маршрутный автобус в дальнейшем курсировал между КПВВ и разрушенной секцией моста.

Заметим 31 июля ТКГ в Минске договорились, что с 1 августа начнется разминирование территорий,

прилегающих к мосту в Станице Луганской. Также должно быть убрано блокпост и символы оккупационной власти, дальше состоится демонтаж фортификационных сооружений, и уже спустя должны стартовать работы по ремонту моста.

Что известно о мосте в Станице Луганской?В Станице Луганской действует единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Этот пункт пешеходный, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец. Президент Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные укрепления на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.



Карта окупованих на Донбасі територій: інфографіка 24 каналу