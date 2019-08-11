15:56
11 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Украинские саперы продолжают разминировать зону разрушенного моста у Станицы Луганской

      189 Читати новину українською
      Продолжается разминирование вокруг разрушенного моста
      Продолжается разминирование вокруг разрушенного моста / Фото из открытых источников

      Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине сообщила, что работы по разминированию территории вокруг разрушенного моста на участке разведения сил у Станицы Луганской продолжаются.

      В отчете ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 отмечается, что наблюдатели зафиксировали 11 саперов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые проводили работы по разминированию по обе стороны от дороги ориентировочно в 100 метрах к северу от разрушенной секции моста.

      Читайте также: Ситуация с минами в Украине хуже, чем в Сирии: ДСНС получила новую технику для разминирования

      Также к северу от северной оконечности разрушенной части моста наблюдатели видели грузовик с камнями, асфальтовый каток и автомобиль с 15 рабочими, которые расширяли асфальтированную участок дороги, ведущей к мосту.

      Команда СММ видела по крайней мере 6 саперов с неподконтрольных правительству районов. Они выкашивали растительность и проводили работы по разминированию в полосе к западу от южного деревянного трапа, установленного над разрушенной частью моста. Наблюдатели также заметили одного командира и двух членов вооруженных формирований в нарукавных повязках с надписью "СЦКК" к югу от моста у Станицы Луганской,
      – говорится в сообщении.

      СЦКК – совместный центр по контролю и координации создан в сентябре 2014 года Украина и Российской Федерацией, которые назначили по одному из представителей для совместного управления СЦКК. В состав Общего центра вошли офицеры Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации, которые были размещены в разных секторах Луганской и Донецкой областей. В декабря 2017 г. офицеры Вооруженных сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК, после чего они покинули Украину.

      В то же время, 8 и 9 августа наблюдатели зафиксировали четыре взрыва вблизи разрушенной секции моста у Станицы Луганской. Отмечается, что это были контролируемые подрывы взрывных устройств. Эти взрывы произошли после закрытия КПВВ Вооруженных сил Украины, расположенного за пределами участка разведения, и расположенного на участке разведения блокпоста незаконных вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской.

      В тот же день наблюдатели видели, что пешеходы продолжали постоянным потоком переходить через мост. Они также отметили, что маршрутный автобус в дальнейшем курсировал между КПВВ и разрушенной секцией моста.

      Заметим 31 июля ТКГ в Минске договорились, что с 1 августа начнется разминирование территорий,
      прилегающих к мосту в Станице Луганской      . Также должно быть убрано блокпост и символы оккупационной власти, дальше состоится демонтаж фортификационных сооружений, и уже спустя должны стартовать работы по ремонту моста.

      Что известно о мосте в Станице Луганской?В Станице Луганской действует единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения – в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Этот пункт пешеходный, а сама дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Северский Донец. Президент Зеленский хочет восстановить переправу и дал боевикам неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные укрепления на оккупированных территориях. Если сделать это не удастся, Украина будет готова восстанавливать разрушенный мост в одностороннем порядке.


      Карта окупованих на Донбасі територій: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Магнитные бури в августе 2019: когда стоит ожидать метеоудары
      сегодня
      8729
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ГСЧС ОБСЕ Новости Луганска
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      сегодня , 15:00 Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      Максим Мирович 395
      40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
      сегодня , 14:30 40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
      Наталя Сколоздра 1 4669
      Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      сегодня , 12:00 Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      Володимир Патола
      Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      сегодня , 09:01 Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      2243
      Падение цен на нефть "на пользу" для России
      сегодня , 08:40 Падение цен на нефть "на пользу" для России
      Злой Одессит 7629
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук