Українські сапери продовжують розміновувати зону зруйнованого мосту біля Станиці Луганської

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомила, роботи з розмінування території навколо зруйнованого мосту на ділянці розведення сил біля Станиці Луганської тривають.

У звіті ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 9 серпня 2019 року зазначається, що спостерігачі зафіксували 11 саперів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які проводили роботи з розмінування по обидва боки від дороги орієнтовно за 100 метрів на північ від зруйнованої секції мосту.

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Також на північ від північного краю зруйнованої частини мосту спостерігачі бачили вантажівку з камінням, асфальтовий каток і автомобіль із 15 робітниками, які розширювали асфальтовану ділянку дороги, що веде до мосту.

Команда СММ бачила принаймні 6 саперів із непідконтрольних уряду районів, які викошували рослинність і проводили роботи з розмінування у смузі на захід від південного дерев'яного трапа, встановленого над зруйнованою частиною мосту. Спостерігачі також помітили одного командира і двох членів збройних формувань у нарукавних пов'язках із написом "СЦКК" на південь від мосту біля Станиці Луганської,

– йдеться у повідомленні.

СЦКК – спільний центр із контролю та координації створений у вересні 2014 року Україною та Російською Федерацією, які призначили по одному із представників для спільного керування СЦКК. До складу Спільного центру увійшли офіцери Збройних сил України та Збройних сил Російської Федерації, котрі були розміщені в різних секторах Луганської та Донецької областей. У грудні 2017 року офіцери Збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу СЦКК, після чого вони залишили Україну.

Водночас, 8 і 9 серпня спостерігачі зафіксували чотири вибухи поблизу зруйнованої секції мосту біля Станиці Луганської. Зазначається, що це були контрольовані підриви вибухових пристроїв. Ці вибухи сталися після закриття КПВВ Збройних сил України, розміщеного за межами ділянки розведення, і розташованого на ділянці розведення блокпоста незаконних збройних формувань на південь від мосту біля Станиці Луганської.

Того ж дня спостерігачі бачили, що пішоходи продовжували постійним потоком переходити через міст. Вони також відзначили, що маршрутний автобус надалі курсував між КПВВ та зруйнованою секцією мосту.

Зауважимо, 31 липня ТКГ у Мінську домовилася, що з 1 серпня розпочнеться розмінування територій , прилеглих до мосту у Станиці Луганській. Також має бути прибрано блокпост та символи окупаційної влади, далі відбудеться демонтаж фортифікаційних споруд, і вже опісля мають стартувати роботи з ремонту мосту.

Що відомо про міст у Станиці Луганській?У Станиці Луганській діє єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Цей пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще у 2015 році мосту через Сіверський Донець. Президент Зеленський хоче відновити переправу і дав бойовикам тиждень на те, щоб демонтувати фортифікаційні споруди на окупованих територіях. Якщо зробити це не вдасться, Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст в односторонньому порядку.



Карта окупованих на Донбасі територій: інфографіка 24 каналу