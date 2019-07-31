У Мінську досягли важливих домовленостей щодо мосту у Станиці Луганській

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську домовилась, що з 1 серпня розпочнеться розмінування територій, прилеглих до мосту у Станиці Луганській.

Як підкреслила речниця представника від України у групі та водночас другого українського президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер, українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Після цього усі учаники ТКГ домовилися про початок розмінування прилеглих до мосту територій з 1 серпня.

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До початку ремонту на мосту має бути прибрано блокпост та символи окупаційної влади на Донбьасі, подальший демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської повинен бути одночасним і дзеркальним,

– зауважила Оліфер.

За її словами, у гуманітарній підгрупі продовжують працювати над підтвердженням утримуваних осіб і готують все необхідне для їхнього подальшого звільнення. Також розпочалася робота з пошуку зниклих безвісти та найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих.

Водночас у підгрупі з соціально-економічних питань працюють над питаннями життєзабезпечення Донбасу.

За підсумками перемовин Тристороння контактна група констатувала, що загалом перемир’я на Донбасі зберігається. Також за цей період не було жертв серед мирного населення. Щоправда, дійшли висновку у ТКГ, не виконуються домовленості щодо надання безпечного доступу спостерігачам ОБСЄ на території окупованого Донбасу.