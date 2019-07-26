19:57
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Окупанти поширюють фейки про закриття мосту і КПВВ у Станиці Луганській

      144 Читать новость на русском
      Через фейки окупантів на КПВВ "Станиця Луганська" утворюються великі черги
      Через фейки окупантів на КПВВ "Станиця Луганська" утворюються великі черги / radiosvoboda.org

      Окупаційна влада з тимчасово непідконтрольних територій Луганської області поширює плітки, буцім найближчими днями у Станиці Луганській закриють КПВВ та міст. Це спричинило великий ажіотаж та черги на пункті в'їзду-виїзду.

      За "повідомленнями" окупантів, міст і контрольний пункт мають закрити на невизначений термін, повідомляє районна держадміністрація Станиці Луганської.

      Важливо: Україна 31 липня представить у Мінську пропозиції по відновленню моста у Станиці Луганській

      Разом з тим, адміністрація наголошує, що нині проведено лише огляд зруйнованого мосту фахівцями. Далі заплановані проектування та інженерні роботи. Відтак лише після цього визначатимуться терміни проведення робіт і прийматимуться рішення, чи закриватиметься КПВВ під час виконання цих робіт.

      Зараз контрольний пункт в'їзду-виїзду продовжує працювати у штатному режимі. Прес-служба Станично-Луганської РДА обіцяє повідомляти про всі зміни через офіційний сайт адміністрації та її сторінку у Facebook.

      blog_ava
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      сьогодні
      11141
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Луганська Окуповані території
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      сьогодні , 19:30 Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      Іван Яковина 227
      Відсіч ворогу цілодобово: в Україні створили унікальний прилад
      сьогодні , 19:09 Відсіч ворогу цілодобово: в Україні створили унікальний прилад
      Повернись живим 1969
      Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      сьогодні , 19:05 Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      Яніна Ткачук 7075
      День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      сьогодні , 18:30 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      Андрій Шляхтін 8475
      Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача
      сьогодні , 18:25 Одіозний Онищенко: топ-факти про нардепа-втікача
      2956
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук