Окупанти поширюють фейки про закриття мосту і КПВВ у Станиці Луганській

Окупаційна влада з тимчасово непідконтрольних територій Луганської області поширює плітки, буцім найближчими днями у Станиці Луганській закриють КПВВ та міст. Це спричинило великий ажіотаж та черги на пункті в'їзду-виїзду.

За "повідомленнями" окупантів, міст і контрольний пункт мають закрити на невизначений термін, повідомляє районна держадміністрація Станиці Луганської.

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Разом з тим, адміністрація наголошує, що нині проведено лише огляд зруйнованого мосту фахівцями. Далі заплановані проектування та інженерні роботи. Відтак лише після цього визначатимуться терміни проведення робіт і прийматимуться рішення, чи закриватиметься КПВВ під час виконання цих робіт.

Зараз контрольний пункт в'їзду-виїзду продовжує працювати у штатному режимі. Прес-служба Станично-Луганської РДА обіцяє повідомляти про всі зміни через офіційний сайт адміністрації та її сторінку у Facebook.