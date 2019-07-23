Україна 31 липня представить у Мінську пропозиції по відновленню моста у Станиці Луганській

Українська сторона планує 31 липня під час засідання тристоронньої контактної групи представити пропозиції по відновленню моста у Станиці Луганській. Профільним відомствам було доручено до цього часу їх підготувати.

Відповідне доручення було надано за підсумками наради за участю віце-прем'єра Геннадія Зубка та головою української делегації у ТКГ Леоніда Кучми, повідомила прес-секретар останнього Дарина Оліфер.

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У нараді також взяли участь представники центральних та виконавчих органів влади. Зокрема, звучала пропозиція, аби на час ремонтних робіт було відкрито КПВВ "Золоте".

Щодня цей міст перетинають понад 10 тисяч людей. Я на власні очі бачив, в яких жахливих умовах вони це роблять. Цю проблему треба вирішити якомога швидше – це доручення президента Володимира Зеленського,

– наголосив Леонід Кучма.