Скільки вже своїх паспортів видала Росія жителям окупованого Донбасу

Росія продовжує масово роздавати свої паспорти жителям окупованих нею районів Донецької та Луганської областей. Зокрема, у Ростовській області працює щонайменше два центри такої видачі.

За інформацією журналістів проекту "Гроші", за 3 місяці російської паспортизації Донбасу окупанти видали документи 343 цивільним жителям Луганської області.

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Крім того, на Донеччині такі папірці отримали 511 осіб. Також відомо, що російськими паспортами обзавелися кілька тисяч бойовиків, що воюють проти України на окупованих територіях.

Зауважимо, що російські паспорти видають не всім. Набагато легше їх отримати працездатному населенню, натомість "вішати собі на шию" українських пенсіонерів окупанти не хочуть.

Що відомо про російські паспорти на Донбасі

Росія почала видавати свої паспорти жителям окупованого Донбасу наприкінці квітня. Стало це можливим після того, як президент країни Володимир Путін схвалив відповідний указ: за ним українці з окремих районів Донеччини та Луганщини можуть отримати документи за спрощеною процедурою. Крім того, 1 травня він підписав ще один указ, який стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

Але на цьому господар Кремля не зупинився, і указ, за яким отримати російське громадянство можуть жителі всього Донбасу. Також прокремлівські ЗМІ поширили інформацію, що тепер жителі Донбасу мають змогу отримати ще й російські закордонні паспорти. Зробити вони це можуть у будь-якому регіоні Росії. Інформацію про місця їхнього проживання та колишні громадянства у такі документи не вноситимуть.

За повідомленням пропагандистських ресурсів, раніше заявки на отримання російського паспорта нібито подали щонайменше 12 тисяч жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей.

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Зауважимо, що офіційний Київ не визнає та не визнаватиме такі російські паспорти. Також у РНБО планують запровадити "національні санкції" проти Росії за такі дії. Водночас Україна без проблем зможе отримати списки тих українських громадян, хто вже оформив вищезазначені документи. Як пояснив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак, згідно з російським законодавством, дозволено мати друге та третє громадянство, але про це обов'язково слід повідомляти в органи влади.