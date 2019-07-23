23:52
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, сьогодні
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, сьогодні
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Скільки вже своїх паспортів видала Росія жителям окупованого Донбасу

      1789 Читать новость на русском
      Журналісти підрахували, скільки людей з окупованого Донбасу отримали російські паспорти в Україні
      Журналісти підрахували, скільки людей з окупованого Донбасу отримали російські паспорти в Україні / Фото з відкритих джерел

      Росія продовжує масово роздавати свої паспорти жителям окупованих нею районів Донецької та Луганської областей. Зокрема, у Ростовській області працює щонайменше два центри такої видачі.

      За інформацією журналістів проекту "Гроші", за 3 місяці російської паспортизації Донбасу окупанти видали документи 343 цивільним жителям Луганської області. 

      Цікаво! Як Росія видає паспорти людям з окупованих територій

      Крім того, на Донеччині такі папірці отримали 511 осіб. Також відомо, що російськими паспортами обзавелися кілька тисяч бойовиків, що воюють проти України на окупованих територіях.

      Зауважимо, що російські паспорти видають не всім. Набагато легше їх отримати працездатному населенню, натомість "вішати собі на шию" українських пенсіонерів окупанти не хочуть.

      Що відомо про російські паспорти на Донбасі 

      Росія почала видавати свої паспорти жителям окупованого Донбасу наприкінці квітня. Стало це можливим після того, як президент країни Володимир Путін схвалив відповідний указ: за ним українці з окремих районів Донеччини та Луганщини можуть отримати документи за спрощеною процедурою. Крім того, 1 травня він підписав ще один указ, який стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

      Але на цьому господар Кремля не зупинився, і указ, за яким отримати російське громадянство можуть жителі всього Донбасу. Також прокремлівські ЗМІ поширили інформацію, що тепер жителі Донбасу мають змогу отримати ще й російські закордонні паспорти. Зробити вони це можуть у будь-якому регіоні Росії. Інформацію про місця їхнього проживання та колишні громадянства у такі документи не вноситимуть.

      За повідомленням пропагандистських ресурсів, раніше заявки на отримання російського паспорта нібито подали щонайменше 12 тисяч жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей. 

      Цікаво! Операція "Паспортизація": навіщо Путін масово роздає російське громадянство

      Зауважимо, що офіційний Київ не визнає та не визнаватиме такі російські паспорти. Також у РНБО планують запровадити "національні санкції" проти Росії за такі дії. Водночас Україна без проблем зможе отримати списки тих українських громадян, хто вже оформив вищезазначені документи. Як пояснив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак, згідно з російським законодавством, дозволено мати друге та третє громадянство, але про це обов'язково слід повідомляти в органи влади.

      як розгорталися останні події навколо видачі російських паспортів жителям донбасу:
      blog_ava
      Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
      сьогодні
      21905
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Російські паспорти на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      сьогодні , 23:00 Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      Тетяна Мартинюк 317
      Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      сьогодні , 22:20 Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      2153
      Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      сьогодні , 21:01 Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      2871
      Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      сьогодні , 21:00 Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      Світлана Попова 13367
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук