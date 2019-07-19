Ставить під загрозу мир в Україні, – Волкер висловився про російську паспортизацію Донбасу

Росія повинна виконувати свої зобов'язання за мінськими угодами, проте не робить цього. Натомість видає власні паспорти на окупованому Донбасі.

Це ж – навпаки суперечить духу домовленостей. Про це у своєму Twitter написав спецпредставник державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

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Прискорення видачі російських паспортів українським громадянам суперечить духу Мінських угод і ставить під загрозу зусилля зі встановлення миру для громадян України,

– зазначив він.

Russia needs to fulfill its Minsk obligations. Expediting Russian passports for Ukrainian citizens flies in the face in the spirit of the Minsk agreements and puts at risk efforts to bring peace to the citizens of Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 липня 2019 р.

Важливо! МЗС України рішуче засудило нову спробу російської влади поширити спрощений порядок видачі паспортів РФ для мешканців Донецької і Луганської областей України. Такі дії Росії є втручанням у внутрішні справи України і серйозною загрозою безпеці всієї Європи.

Зазначимо, що днями Путін підписав новий указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

Що відомо про російські паспорти на Донбасі?

24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Згодом, 1 травня він підписав ще один указ, який стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

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Україна не визнає та не визнаватиме такі російські паспорти. Окрім того, держава без проблем зможе отримати списки тих українських громадян, хто вже оформив російські паспорти.

За повідомленням пропагандистських ЗМІ, заявки на отримання російського паспорта вже нібито подали щонайменше 12 тисяч жителів фейкових адміністрацій на Сході України.