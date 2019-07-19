09:52
19 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, 18 липня
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, 18 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Ставить під загрозу мир в Україні, – Волкер висловився про російську паспортизацію Донбасу

      91 Читать новость на русском
      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 канал

      Росія повинна виконувати свої зобов'язання за мінськими угодами, проте не робить цього. Натомість видає власні паспорти на окупованому Донбасі.

      Це ж – навпаки суперечить духу домовленостей. Про це у своєму Twitter написав спецпредставник державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

      До теми: Росія дала добро на видачу своїх закордонних паспортів жителям Донбасу, – ЗМІ

      Прискорення видачі російських паспортів українським громадянам суперечить духу Мінських угод і ставить під загрозу зусилля зі встановлення миру для громадян України,
      – зазначив він.

      Важливо! МЗС України рішуче засудило нову спробу російської влади поширити спрощений порядок видачі паспортів РФ для мешканців Донецької і Луганської областей України. Такі дії Росії є втручанням у внутрішні справи України і серйозною загрозою безпеці всієї Європи.

      Зазначимо, що днями Путін підписав новий указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

      Що відомо про російські паспорти на Донбасі?

      24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Згодом, 1 травня він підписав ще один указ, який стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

      На цьому очільник Кремля не зупинився: Ще більше преференцій та спрощень: Путін дав нове доручення щодо паспортів РФ на Донбасі

      Україна не визнає та не визнаватиме такі російські паспорти. Окрім того, держава без проблем зможе отримати списки тих українських громадян, хто вже оформив російські паспорти.

      За повідомленням пропагандистських ЗМІ, заявки на отримання російського паспорта вже нібито подали щонайменше 12 тисяч жителів фейкових адміністрацій на Сході України.

      blog_ava
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні
      1669
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Україна – Росія Курт Волкер Новини США Російські паспорти на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
      сьогодні , 09:09 Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
      Анастасія Кушпіт 1163
      Письмо Сенцова, загар за колючей проволокой и "уроки патриотизма" в садике: новости Крымнаша
      сьогодні , 08:50 Письмо Сенцова, загар за колючей проволокой и "уроки патриотизма" в садике: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 192
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 08:30 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      1658
      Як українці відреагують на зосередження влади в руках президента, – думка соціолога
      сьогодні , 07:02 Як українці відреагують на зосередження влади в руках президента, – думка соціолога
      Ірина Поліщук 1815
      На Чернігівщині поліцейські вимагали хабар від водія: вирок суду
      18 липня , 23:00 На Чернігівщині поліцейські вимагали хабар від водія: вирок суду
      Ірина Шиба 437
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук