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      У МЗС відреагували на новий указ Путіна про паспортизацію Донбасу

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      Відтепер паспорти РФ можуть отримати всі жителі Донбасу
      Відтепер паспорти РФ можуть отримати всі жителі Донбасу / iz.ru

      Президент РФ Володимир Путін підписав указ, за яким збільшується кількість громадян України, що можуть отримати російські паспорти за спрощеною процедурою. МЗС України рішуче засудило указ лідера країни-агресора.

      У МЗС заявляють, що такі дії РФ є втручанням у внутрішні справи України і серйозною загрозою безпеці на всьому європейському континенті. Україна не визнає кремлівські укази щодо паспортизації Донбасу.

      Читайте також: Як Росія видає паспорти людям з окупованих територій

      Відповідно до документу паспорт Росії відтепер можуть отримати усі жителі Донбасу.

      У МЗС зазначили, що цю провокацію зроблено у відповідь на ініціативи української сторони з деескалації ситуації. Лише вчора, 18 липня, у Мінську сторони домовилися про перемир’я з з 21 липня на окупованому Донбасі та про обмін полоненими.

      Кремль своїми діями демонструє відвертий намір продовжувати гібридну війну проти України,
      – йдеться у заяві.

      МЗС категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі агресивні рішення щодо України та усунути їхні негативні наслідки. У міністерстві додали, що уже підготувало на розгляд РНБО перелік заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів громадян України.

      Окрім того, Україна очікує реакції на події від міжнародних партнерів. Йдеться про посилення санкції щодо Кремля.


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

      До слова: Окупанти на Донбасі злякалися "репресій" за російські паспорти

      Як російські паспорти з'явилися на Донбасі?Так вирішив Путін. Він 24 квітня схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму. 17 липня Путін підписав ще один указ – відтепер паспорт держави-агремора можуть отримати всі жителі Донбасу.

      Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі Новини Росії МЗС України Російські паспорти на Донбасі Україна – Росія Новини Луганська Новини Донецька Санкції
      Джерело: 24 канал
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