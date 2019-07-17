Окупанти на Донбасі злякалися "репресій" за російські паспорти

На окупованій території Донеччини бойовики придумали черговий фейк для тамтешнього населення. Цього разу він стосується репресій, які нібито підготував офіційний Київ для тих, хто вже має або планує отримати російський паспорт. Водночас бойовики заявили, що такі чутки поширює "українське підпілля" та оголосили їм війну.

За інформацією групи "Інформаційний спротив", сьогодні так зване "Міністерство держбезпеки" фейкової "ДНР" всіма силами намагається покласти край чуткам, що нібито так званий "київський режим" (так окупанти називають українську владу – 24 канал) готує репресії щодо тих жителів регіону, які або вже встигли, або ж найближчим часом планують отримати російський паспорт".

Тим часом, Росія дала добро на видачу своїх закордонних паспортів жителям Донбасу

На переконання бойовиків, такі деструктивні чутки поширює горезвісне "українське підпілля".

Щоправда, підстави для такого фейку офіційний Київ все ж створив. Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак наголошував, що Україна без проблем зможе отримати списки українських громадян, які отримають російські паспорти. Як пояснив чиновник, річ у тім, що згідно з російським законодавством, дозволено мати друге та третє громадянство, але про це обов'язково повідомляти в органи влади.

Як відслідковувати? Треба буде знаходити варіанти. Є варіант про те, що в принципі прийняття громадянства повинне бути або указом президента РФ, або рішенням федеральної міграційної служби. Це не є таємницем. Або шукати ці дані іншими шляхами,

– констатував Гримчак.

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Що відомо про російські паспорти на Донбасі

З'явилися вони тут з легкої руки Путіна, який 24 квітня схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Крім того, 1 травня господар Кремля підписав ще один указ, але він вже стосувався спрощеного порядку отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України, а саме українців з окупованого Криму.



Зауважимо, що Україна не визнає та визнаватиме такі російські паспорти, які отримали її громадяни. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.