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      Російські паспорти – капкан для українців Донбасу

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      Російські паспорти на Донбасі
      Російські паспорти на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Україна війну за Донбас давно виграла – тамтешні мешканці вже не вірять ані в "молодые республики", ані в "криваву київську хунту".

      У Володимира Зеленського спростували заяву Андрія Богдана про російську мову для Донбасу. Представник президента у Верховній Раді Василь Стефанчук заявив, що чільник офісу президента, коли про це казав, то висловлював лише свою особисту думку, тоді як політика партії незмінна.

      Інтерв'ю Андрія Богдана виданню РБК-Україна викликало справжній резонанс у тій частині, де він розмірковував, що дозволив би Донецьку та Луганську російську – другою, регіональною мовою, за умови, що ті регіони залишатимуться частиною України. Саме таку ціну друга людина в країні після президента готова сплатити, щоб зупинити війну. Втім, його критики наголошують – російська мова для Москви є інструментом впливу, який Кремль регулярно використовує як привід для військового вторгнення. Навіть вводить війська для захисту російськомовних громадян. То ж, легалізовувати російську на Донбасі – це самим під себе закладати міну уповільненої дії.

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      Щоправда, тут варто зазначити, що Путін вже підготував та реалізовує інший – більш вагомий привід для офіційного військового вторгнення на Донбас – він тамтешніх українців, які мешкають на окупованих територія офіційно робить росіянами. Російські паспорти натепер оформили і вже незабаром отримають 12 тисяч мешканців українського Донбасу.

      Чому це для України справжня катастрофа?

      Коли в Донецьк та Луганськ зрештою зайдуть миротворці ООН, кого вони там зустрінуть? Правильно, громадян Російської Федерації із відповідними документами. Отже, про яке повернення територій Україні може йтися, коли там будуть проживати громадяни Росії? Такий у Путіна запасний план, якщо справа дійде до міжнародних миротворців.

      Але є ще один небезпечний момент із роздаванням російських паспортів. З тими паспортами працездатні мешканці Донбасу повиїжджають до Росії. Й ті частини українського Донбасу, контрольовані нині російськими бойовиками, взагалі перетворяться на постапокаліптичну пустку – знелюднену, зруйновану війною й мародерами. А це тільки в блокбастерах на кшталт "Шаленого Макса", чи в комп'ютерних іграх на кшталт "Фалаута" такий світ виглядає суворим, але романтичним. Утім, в реальності ті терористичні "ДНР" та "ЛНР" – це "печаль и агарчение".

      Я цілком поділяю думку, що Україна війну за Донбас насправді давно виграла – тамтешні мешканці вже не вірять ані в "молодые республики", ані в "криваву київську хунту" – вони на власному досвіді переконалися у брехливості "русскава міра". Вони б раді були повернутися в Україну, втім Путін їх з того капкану вже не випускає…

      Неочікувано: Російська мова для Донецька та Луганська: військова хитрість Богдана чи сигнал до розколу нації?

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Публікації
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