Як Росія видає паспорти людям з окупованих територій

У Ростовській області щодня видають мешканцям окупованого Донбасу російські паспорти. Лише за сьогодні, 19 червня, 50 людей з окупованого Луганська отримали паспорти РФ у Новошахтинську, що за 20 кілометрів від російсько-українського кордону.

Паспорт Росії можуть отримати не лише "бюджетники" та військові, а всі охочі, пише "Громадське".

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Як видають російські паспорти?

Усіх охочих привозять централізовано на автобусі у пункт видачі. На автобусі номери "ЛНР" з написом "Спеціальні перевезення". Журналістам не дозволяють фотографувати людей і спілкуватися з ними.

Людей супроводжують двоє "правоохоронців" у цивільному одязі. Усі, хто отримав паспорти 19 червня, подали документи ще місяць тому. Загалом пасажири виїжджають з Луганська о 6 ранку і вже до 13:00 отримують паспорти Росії.

Де видають паспорти РФ?

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У будівлі Новошахтинського клубу, яку обладнали спеціально для цього у квітні 2019 року. Всередині людей перевіряють металошукачем, потім пояснюють, як заповнювати документи. Після цього грає гімн Росії і нові громадяни складають присягу.

Другий пункт видачі працює в Покровську Ростовської області. Туди везуть людей із "ДНР" приймають документи лише в окупованих Донецьку та Луганську.

Цікаво, що місце прописки в паспортах РФ залишають порожнім. Однак відповідно до російського законодавства отримати реєстрацію треба протягом тижня. Луганчани розповіли, що їм пообіцяли зробити виключення, щоправда, не уточнили яке саме.

Хто і навіщо отримує паспорти Росії?

Багато з тих, хто приїхав за російським паспортом, вже мають паспорт України та "ЛНР". Дехто одразу подавав документи на закордонний паспорт зразка "РФ".

Люди вважають, що паспорт Росії має привілеї.

Це престижно, таким чином ми маємо якийсь статус,

– сказала одна з "новоспечених" громадянок РФ.

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Як російські паспорти з'явилися на Донбасі?Так вирішив Путін. Він 24 квітня схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.