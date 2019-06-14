Жителям Донбасу почали видавати російські паспорти, – ЗМІ

Жителям так званих "ЛНР" і "ДНР" почали видавати паспорти РФ. Наразі готові 1,2 тисячі документів, які Росія незаконно роздає на Донбасі.

Загалом на розгляд російської сторони начебто поступили близько 12 тисяч заявок на отримання документа. Про це з посиланням на власні джерела в МВС РФ пише РБК.

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Процес отримання російських паспортів організований на двох тимчасових пунктах пропуску на українсько-російському кордоні.

Водночас, ЗМІ проросійських окупантів повідомляють, що за російськими паспортами у Покровськ, що у Ростовській області, 14 червня вирушили 34 жителі Донецької області. У так званій "ДНР" також заявляють, що документи на оформлення паспортів РФ подали 8 тисяч жителів регіону.

Зазначимо, що жителів Донбасу неодноразово попереджали: в Україні знатимуть, хто отримав паспорти РФ. Держава без проблем зможе отримати списки українських громадян, які отримають документ у незаконний спосіб.

Так, жителі окупованих територій, які погодились отримати паспорт Росії, можуть втратити громадянство України. Таких осіб пропонують позбавляти українського і закордонного паспортів.

Чому на Донбасі видають російські паспорти?Бо спрощення на видачу цих документів для жителів Донбасу і Криму затвердив своїй указом президент РФ Володимир Путін.



Окрім того, російський уряд ще збирається розглянути законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання українців у Росії.



Україна, зі свого боку, вважає російські паспорти, видані жителям окупованих територій, недійсними.

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