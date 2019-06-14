13:13
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP

      Жителям Донбасу почали видавати російські паспорти, – ЗМІ

      550 Читать новость на русском
      На Донбасі почали видавати російські паспорти
      На Донбасі почали видавати російські паспорти / Getty images

      Жителям так званих "ЛНР" і "ДНР" почали видавати паспорти РФ. Наразі готові 1,2 тисячі документів, які Росія незаконно роздає на Донбасі.

      Загалом на розгляд російської сторони начебто поступили близько 12 тисяч заявок на отримання документа. Про це з посиланням на власні джерела в МВС РФ пише РБК.

      Дивіться також: Безпілотник скинув на окупованому Донбасі листівки-попередження щодо громадянства Росії

      Процес отримання російських паспортів організований на двох тимчасових пунктах пропуску на українсько-російському кордоні.

      Водночас, ЗМІ проросійських окупантів повідомляють, що за російськими паспортами у Покровськ, що у Ростовській області, 14 червня вирушили 34 жителі Донецької області. У так званій "ДНР" також заявляють, що документи на оформлення паспортів РФ подали 8 тисяч жителів регіону.

      Зазначимо, що жителів Донбасу неодноразово попереджали: в Україні знатимуть, хто отримав паспорти РФ. Держава без проблем зможе отримати списки українських громадян, які отримають документ у незаконний спосіб.

      Так, жителі окупованих територій, які погодились отримати паспорт Росії, можуть втратити громадянство України. Таких осіб пропонують позбавляти українського і закордонного паспортів.

      Чому на Донбасі видають російські паспорти?Бо спрощення на видачу цих документів для жителів Донбасу і Криму затвердив своїй указом президент РФ Володимир Путін.

      Окрім того, російський уряд ще збирається розглянути законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання українців у Росії.

      Україна, зі свого боку, вважає російські паспорти, видані жителям окупованих територій, недійсними.

      Читайте також: Держдума анонсувала видачу російських паспортів у невизнаному Придністров'ї

      blog_ava
      Трійця 2019 в Україні: дата і чи буде свято вихідним днем
      сьогодні
      17955
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Російські паспорти на Донбасі Україна – Росія Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дивні таємниці СБУ: російські дружини керівників і приховані декларації
      сьогодні , 12:30 Дивні таємниці СБУ: російські дружини керівників і приховані декларації
      Артем Овдієнко 415
      Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      сьогодні , 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      Михайло Гема 2621
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
      сьогодні , 09:42 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
      Ірина Полицька 3096
      Як в Україні: терористи анонсували покращення у "ДНР" та "ЛНР"
      сьогодні , 08:40 Як в Україні: терористи анонсували покращення у "ДНР" та "ЛНР"
      Олексій Чибісов 2441
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук