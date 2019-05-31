Безпілотник скинув на окупованому Донбасі листівки-попередження щодо громадянства Росії
В окупованому селі Саханка на Донеччині з безпілотника були скинули листівки, що інформують про складні умови отримання російського громадянства і проблеми через втрату українського.
У листівках мовиться, що для отримання російського громадянства необхідно витратити чимало грошей і зібрати цілу низку документів, повідомляє Twitter-акаунт "1й АНТИреспубликанский".
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Листівки про необхідні документи для отримання російських паспортів на Донбасі
Окрім того, чоловіки будуть зобов'язані вступити до лав російської армії. А внаслідок втрати українського громадянства можна втратити пенсію, соціальні виплати, і потрапити "в усі бази даних України".
Місцеві проросійські бойовики забороняли людям піднімати листівки, погрожуючи пістолетами.
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Листівки про наслідки отримання російського громадянства
Що відомо про російські паспорти на Донбасі? 24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.
Україна не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. А ще українців застерегли, що держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.
Та це ще не все, адже уряд Росії розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.
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