Безпілотник скинув на окупованому Донбасі листівки-попередження щодо громадянства Росії

В окупованому селі Саханка на Донеччині з безпілотника були скинули листівки, що інформують про складні умови отримання російського громадянства і проблеми через втрату українського.

У листівках мовиться, що для отримання російського громадянства необхідно витратити чимало грошей і зібрати цілу низку документів, повідомляє Twitter-акаунт "1й АНТИреспубликанский".

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Листівки про необхідні документи для отримання російських паспортів на Донбасі

Окрім того, чоловіки будуть зобов'язані вступити до лав російської армії. А внаслідок втрати українського громадянства можна втратити пенсію, соціальні виплати, і потрапити "в усі бази даних України".

Місцеві проросійські бойовики забороняли людям піднімати листівки, погрожуючи пістолетами.

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Листівки про наслідки отримання російського громадянства

Сегодня в #Саханке кто-то скинул листовки с БПЛА и натворил кипиша ШО пи*дец

ОпЛоЧленцы на изжоге бегали, собирали и верещали, что бы никто ни поднимал. Угрожали стволами.

Так получилось, что кто-то поднял pic.twitter.com/ejiw67oAfG — 1й АНТИреспубликанский (@1antirepublic) 31 мая 2019 г.

Що відомо про російські паспорти на Донбасі? 24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Україна не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. А ще українців застерегли, що держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.



Та це ще не все, адже уряд Росії розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.