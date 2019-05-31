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      Безпілотник скинув на окупованому Донбасі листівки-попередження щодо громадянства Росії

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      Листівки про умови отримання російського громадянства скинув безпілотник на окупованій Донеччині
      Листівки про умови отримання російського громадянства скинув безпілотник на окупованій Донеччині / Колаж 24 канал

      В окупованому селі Саханка на Донеччині з безпілотника були скинули листівки, що інформують про складні умови отримання російського громадянства і проблеми через втрату українського.

      У листівках мовиться, що для отримання російського громадянства необхідно витратити чимало грошей і зібрати цілу низку документів, повідомляє Twitter-акаунт "1й АНТИреспубликанский".

      Читайте також: Посидіти на двох стільцях не вийде, – Тимчук про подвійне громадянство жителів Донбасу

      листівки російські паспорти Донбас громадянство Росії
      Листівки про необхідні документи для отримання російських паспортів на Донбасі

      Окрім того, чоловіки будуть зобов'язані вступити до лав російської армії. А внаслідок втрати українського громадянства можна втратити пенсію, соціальні виплати, і потрапити "в усі бази даних України".

      Місцеві проросійські бойовики забороняли людям піднімати листівки, погрожуючи пістолетами.

      Дивіться також: Як жителі окупованого Донбасу подають документи на паспорт РФ: промовисті фото

      громадянство Росії Донбас російські паспорти листівки контрпропаганда
      Листівки про наслідки отримання російського громадянства

      Що відомо про російські паспорти на Донбасі? 24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.

      Україна не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. А ще українців застерегли, що держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.

      Та це ще не все, адже уряд Росії розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.

      які наслідки отримання російського громадянства:
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      Теги: Новини України Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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