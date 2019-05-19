Видача російських паспортів на Донбасі відкриє шлях бойовій авіації, – американський експерт

Маючи паспорт Росії, мешканці окупованих районів Донецької та Луганської областей створюють підґрунтя для застосування Кремлем військово-повітряних сил проти українських захисників.

Таку думку озвучив колишній спецрадник командувача військ США у Європі Марк Войджер. Про це повідомив телеканал "Еспресо.TV".

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"Росія рухається в сторону легалізації потенційної анексії. Щоб показати, що на Донбасі та в Луганську є не тільки російськомовне населення і ті, хто симпатизує РФ, або ж етнічні росіяни, а "громадяни Російської Федерації", – пояснив Марк Войджер.



Марк Войджер

На думку спецрадника командувача військ США у Європі, люди з паспортами РФ потрібні Кремлю для того, щоб діяти згідно зі своєю нинішньою офіційно затвердженою військово-політичною доктриною: "Захищати російських громадян, де б вони не знаходилися".

Військам Росії буде не потрібно там ховатися. "Іхтамнетов" на Донбасі вже не буде. Росія у відритому порядку буде вводити свої війська. Напевно, і військово-повітряні, і інші активи, що може призвести до розширення конфлікту на інших територіях,

– заявив експерт Марк Войджер.

Марк Войджер стверджує, що окрім того, у зоні бойових дій українській стороні слід бути готовою до спроб Росії "перетворити Азов на російське внутрішнє озеро", а також до "всіляких провокацій", що подаватимуться пропагандою як "принизлива поразка" захисників України.

Видача російських паспортів на Донбасі: що відомо?24 квітня президент Російської Федерації Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.



А новообраний український лідер Володимир Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.