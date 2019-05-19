Выдача российских паспортов на Донбассе откроет путь боевой авиации, – американский эксперт

Имея паспорт России, жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей создают почву для применения Кремлем военно-воздушных сил против украинских защитников.

Такое мнение озвучил бывший спецсоветник командующего войск США в Европе Марк Войджер. Об этом сообщил телеканал "Еспресо.TV".

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"Россия движется в сторону легализации потенциальной аннексии. Чтобы показать, что на Донбассе и в Луганске есть не только русскоязычное население и те, кто симпатизирует РФ, или же этнические русские, а "граждане Российской Федерации", – пояснил Марк Войджер.



Марк Войджер

По мнению спецсоветника командующего войск США в Европе, люди с паспортами РФ нужны Кремлю для того, чтобы действовать в соответствии со своей нынешней официально утвержденной военно-политической доктриной: "Защищать российских граждан, где бы они не находились".

Войскам России будет не нужно там прятаться. "Ихтамнетов" на Донбассе уже не будет. Россия в отрытом порядке будет вводить свои войска. Наверное, и военно-воздушные, и другие активы, что может привести к расширению конфликта на другие территории,

– заявил эксперт Марк Войджер.

Марк Войджер утверждает, что кроме того, в зоне боевых действий украинской стороне следует быть готовой к попыткам России "превратить Азов в российское внутреннее озеро", а также ко "всевозможным провокациям", которые будут представлены пропагандой как "унизительное поражение" защитников Украины.

Выдача российских паспортов на Донбассе: что известно? 24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.



Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России.



А новоизбранный украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что имеет "ходы" для ответа Москве на оформление российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.