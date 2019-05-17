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      Российские паспорта в ОРДЛО: владельцам с оккупированных территорий могут запретить въезд в ЕС

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      Владельцам российских паспортов с оккупированного Донбасса могут запретить въезд в ЕС
      Владельцам российских паспортов с оккупированного Донбасса могут запретить въезд в ЕС / Крым. Реалии

      Жителям временно оккупированных территорий на Донбассе, которые получили российское гражданство по упрощенной схеме, могут запретить въезд в страны Европейского Союза.

      Так, 17 мая послы ЕС обсудили вопрос о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

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      Семь государств-членов хотят санкции. Они поручили комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами,
      – отметил он.

      Интересно, что о наказании инициаторов выдачи российских паспортов на Донбассе речи не идет. Позиция некоторых министров иностранных дел стран ЕС относительно наказания России неоднозначна: они говорят, что паспорта незаконны, но наказывать РФ не собираются. За введение жестких санкций против Кремля выступили лишь главы МИД Эстонии и Латвии.

      В свою очередь, нардеп и координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает о трудностях, которые возникли у оккупантов с незаконной выдачей паспортов на Востоке. Он также отмечает, что скрыть их наличие от украинской стороны не удастся.

      Выдача российских паспортов на Донбассе: что известно?
      24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.

      Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России.

      А новоизбранный украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что имеет "ходы" для ответа Москве на оформление российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Санкции Евросоюз Российские паспорта на Донбассе
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