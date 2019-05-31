Беспилотник сбросил на оккупированном Донбассе листовки-предупреждения о гражданстве России

В оккупированном селе Саханка в Донецкой области с беспилотника были сброшены листовки, информирующие о сложных условиях получения российского гражданства и проблемах из-за потери украинского.

В листовках говорится, что для получения российского гражданства необходимо потратить немало денег и собрать целый ряд документов, сообщает Twitter-аккаунт "1й АНТИреспубликанский".

Читайте также: Посидеть на двух стульях не получится, – Тимчук о двойном гражданстве жителей Донбасса



Листовки о необходимых документах для получения российских паспортов на Донбассе

Кроме того, мужчины будут обязаны вступить в ряды российской армии. А в результате потери украинского гражданства можно потерять пенсию, социальные выплаты, и попасть "во все базы данных Украины".

Местные пророссийские боевики запрещали людям поднимать листовки, угрожая пистолетами.

Смотрите также: Как жители оккупированного Донбасса подают документы на паспорт РФ: красноречивые фото



Листовки о последствиях получения российского гражданства

Сегодня в #Саханке кто-то скинул листовки с БПЛА и натворил кипиша ШО пи*дец

ОпЛоЧленцы на изжоге бегали, собирали и верещали, что бы никто ни поднимал. Угрожали стволами.

Так получилось, что кто-то поднял pic.twitter.com/ejiw67oAfG — 1й АНТИреспубликанский (@1antirepublic) 31 мая 2019 г.

Что известно о российских паспортах на Донбассе?

24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.



Украина не признает такие российские паспорта своих граждан. А еще украинцев предостерегли, что государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России.



Но это еще не все, ведь правительство России рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вид на жительство украинцев на территории РФ.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА: