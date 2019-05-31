00:00
1 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Покатушки и злой алабай для Медведева. Зачем космонавтам РФ батут
      Вєсті Кремля
      21:49, 31 мая
      Вести.UA: Жертвенность Авакова. Провальный рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:54, 31 мая
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Беспилотник сбросил на оккупированном Донбассе листовки-предупреждения о гражданстве России

      94 Читати новину українською
      Листовки об условиях получения российского гражданства сбросил беспилотник на оккупированной Донецкой области
      Листовки об условиях получения российского гражданства сбросил беспилотник на оккупированной Донецкой области / Коллаж 24 канал

      В оккупированном селе Саханка в Донецкой области с беспилотника были сброшены листовки, информирующие о сложных условиях получения российского гражданства и проблемах из-за потери украинского.

      В листовках говорится, что для получения российского гражданства необходимо потратить немало денег и собрать целый ряд документов, сообщает Twitter-аккаунт "1й АНТИреспубликанский".

      Читайте также: Посидеть на двух стульях не получится, – Тимчук о двойном гражданстве жителей Донбасса

      листівки російські паспорти Донбас громадянство Росії
      Листовки о необходимых документах для получения российских паспортов на Донбассе

      Кроме того, мужчины будут обязаны вступить в ряды российской армии. А в результате потери украинского гражданства можно потерять пенсию, социальные выплаты, и попасть "во все базы данных Украины".

      Местные пророссийские боевики запрещали людям поднимать листовки, угрожая пистолетами.

      Смотрите также: Как жители оккупированного Донбасса подают документы на паспорт РФ: красноречивые фото

      громадянство Росії Донбас російські паспорти листівки контрпропаганда
      Листовки о последствиях получения российского гражданства

      Что известно о российских паспортах на Донбассе?
      24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.

      Украина не признает такие российские паспорта своих граждан. А еще украинцев предостерегли, что государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России.

      Но это еще не все, ведь правительство России рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вид на жительство украинцев на территории РФ.

      КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА:

      •  
      blog_ava
      Данилюк предупредил о проблемах для Украины из-за запрета Россией поставок топлива
      31 мая
      547
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Российские паспорта на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 31 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 31 мая: новые увольнения, заседание СНБО и скандальное заявление "кварталовца"
      31 мая , 22:55 Главные новости 31 мая: новые увольнения, заседание СНБО и скандальное заявление "кварталовца"
      271
      Ігри в популізм, або Чому після початку справжніх реформ стає гірше
      31 мая , 22:01 Ігри в популізм, або Чому після початку справжніх реформ стає гірше
      Блог Медіа 232
      Почему суд не признал плен наших моряков военным конфликтом, – заместитель министра юстиции
      31 мая , 18:10 Почему суд не признал плен наших моряков военным конфликтом, – заместитель министра юстиции
      Ірина Поліщук 732
      Як знищити Росію, – план Rand Corporation
      31 мая , 17:25 Як знищити Росію, – план Rand Corporation
      Світові Медіа 2126
      По 73 гривны за доллар: зачем Коломойский предлагает Зеленскому объявить дефолт
      31 мая , 16:30 По 73 гривны за доллар: зачем Коломойский предлагает Зеленскому объявить дефолт
      Сергій Фурса 1127
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук