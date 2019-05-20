08:23
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Держдума анонсувала видачу російських паспортів у невизнаному Придністров'ї

      611 Читать новость на русском
      Росія збирається видавати свої паспорти у невизнаному Придністров'ї
      Росія збирається видавати свої паспорти у невизнаному Придністров'ї / Фото з відкритих джерел

      Депутат Державної Думи Російської Федерації від партії "Єдина Росія" розповів, що найближчим часом уряд прийме рішення про видачу російських паспортів у невизнаній республіці Придністров'я.

      У своєму інтерв'ю телеканалу ТСВ депутат Олександр Ярошук заявив, що в російському уряді є багато лобістів, які розуміють проблематику невизнаних республік, і мовляв, вони дуже сильно піклуються про російських громадян у цих регіонах.

      Читайте також: Видача російських паспортів на Донбасі відкриє шлях бойовій авіації, – американський експерт

      Серед іншого, Ярошук зазначив, що нібито на основі пропозицій від громадян Придністров'я у Росії відкоригували закони, необхідні для цього процесу.

      І ось зараз політична воля сталася по "ДНР" і "ЛНР". Я думаю, ось при такій спільній роботі найближчим часом буде прийнято і політичне рішення і щодо Придністров'я,
      – сказав депутат.

      Він також додав, що питання про російське громадянство жителів невизнаного Придністров'я цікавить найбільше, коли вони приходять на зустріч з депутатами.

      Зокрема Ярошук обмовився, що Росія профінансує будівництво низки об'єктів у Придністров'ї, які були розпочаті, але не добудовані. 

      Як видавали російські паспорти на Донбасі?24 квітня президент Російської Федерації Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.

      Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.

      А новообраний український лідер Володимир Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

      blog_ava
      Не співали гімну, впав солдат та зачинилися двері: якою була інавгурація президентів України
      сьогодні
      2841
      Теги: Новини політики Новини Росії Російські паспорти на Донбасі Придністров'я
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 травня: репетиція інавгурації Зеленського і зняття судимості із Лозінського
      сьогодні , 08:01 Головні новини 19 травня: репетиція інавгурації Зеленського і зняття судимості із Лозінського
      2264
      Скільки коштували інавгурації українських президентів
      сьогодні , 07:50 Скільки коштували інавгурації українських президентів
      3649
      Хто з посадовців Порошенка пішов у відставку ще до інавгурації Зеленського: імена
      19 травня , 23:37 Хто з посадовців Порошенка пішов у відставку ще до інавгурації Зеленського: імена
      Наталя Боднар 2715
      "Щедрий" Порошенко, конфлікт Філарета і Епіфанія та як грабують олігархи: топ-5 блогів тижня
      19 травня , 22:00 "Щедрий" Порошенко, конфлікт Філарета і Епіфанія та як грабують олігархи: топ-5 блогів тижня
      Світові Медіа 1263
      Россия кинула "братьев из "ЛДНР"
      19 травня , 20:30 Россия кинула "братьев из "ЛДНР"
      СерпомПо 4293
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук