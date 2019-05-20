Держдума анонсувала видачу російських паспортів у невизнаному Придністров'ї

Депутат Державної Думи Російської Федерації від партії "Єдина Росія" розповів, що найближчим часом уряд прийме рішення про видачу російських паспортів у невизнаній республіці Придністров'я.

У своєму інтерв'ю телеканалу ТСВ депутат Олександр Ярошук заявив, що в російському уряді є багато лобістів, які розуміють проблематику невизнаних республік, і мовляв, вони дуже сильно піклуються про російських громадян у цих регіонах.

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Серед іншого, Ярошук зазначив, що нібито на основі пропозицій від громадян Придністров'я у Росії відкоригували закони, необхідні для цього процесу.

І ось зараз політична воля сталася по "ДНР" і "ЛНР". Я думаю, ось при такій спільній роботі найближчим часом буде прийнято і політичне рішення і щодо Придністров'я,

– сказав депутат.

Він також додав, що питання про російське громадянство жителів невизнаного Придністров'я цікавить найбільше, коли вони приходять на зустріч з депутатами.

Зокрема Ярошук обмовився, що Росія профінансує будівництво низки об'єктів у Придністров'ї, які були розпочаті, але не добудовані.

Як видавали російські паспорти на Донбасі?24 квітня президент Російської Федерації Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.



А новообраний український лідер Володимир Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.