Госдума анонсировала выдачу российских паспортов в Приднестровье

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии "Единая Россия" рассказал, что в ближайшее время правительство примет решение о выдаче российских паспортов в непризнанной республике Приднестровье.

В своем интервью телеканалу ТСВ депутат Александр Ярошук заявил, что в российском правительстве есть много лоббистов, которые понимают проблематику всех непризнанных республик, и мол, они очень сильно заботятся о российских гражданах в этих регионах.

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Среди прочего, Ярошук отметил, что якобы на основе предложений от граждан Приднестровья в России откорректировали законы, необходимые для этого процесса.

И вот сейчас политическая воля произошла относительно "ДНР" и "ЛНР". Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и политическое решение и по Приднестровью,

– сказал депутат.

Он также добавил, что вопрос о российском гражданстве жителей непризнанного Приднестровья интересует больше всего, когда они приходят на встречу с депутатами.

В частности Ярошук оговорился, что Россия профинансирует строительство ряда объектов в Приднестровье, которые были начаты, но не достроены.

Как выдавали российские паспорта на Донбассе?

24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.



Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России.



А новоизбранный украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что имеет "ходы" для ответа Москве на оформление российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.