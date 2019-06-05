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      Зеленський обговорив з представниками ЄС санкції щодо тих, хто видає паспорти Росії на Донбасі

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      Зеленський обговорив з Могеріні і Туском санкції щодо тих, хто видає паспорти Росії на Донбасі
      Зеленський обговорив з Могеріні і Туском санкції щодо тих, хто видає паспорти Росії на Донбасі / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський обговорив з представником Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Могеріні і президентом Європейської Ради Дональдом Туском реформи і санкційні заходи проти російських чиновників, причетних до видачі російських паспортів жителям Донбасу.

      Під час зустрічей з Могеріні і Туском Зеленський також обговорив плани реформ і бачення врегулювання ситуації на Донбасі.

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      Після зустрічі політики згодом дадуть спільну прес-конференцію.

      Напередодні Могеріні запропонувала державам-членам ЄС продовжити економічні санкції проти Росії через незаконну анексію Криму ще на рік – до 23 червня 2020 року.

      Що відомо про російські паспорти на Донбасі? 24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.

      Україна не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. А ще українців застерегли, що держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.

      Та це ще не все, адже уряд Росії розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Євросоюз Російські паспорти на Донбасі Федеріка Могеріні Володимир Зеленський Дональд Туск Санкції Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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