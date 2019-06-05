Зеленський обговорив з представниками ЄС санкції щодо тих, хто видає паспорти Росії на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський обговорив з представником Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Могеріні і президентом Європейської Ради Дональдом Туском реформи і санкційні заходи проти російських чиновників, причетних до видачі російських паспортів жителям Донбасу.

Під час зустрічей з Могеріні і Туском Зеленський також обговорив плани реформ і бачення врегулювання ситуації на Донбасі.

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Після зустрічі політики згодом дадуть спільну прес-конференцію.

Напередодні Могеріні запропонувала державам-членам ЄС продовжити економічні санкції проти Росії через незаконну анексію Криму ще на рік – до 23 червня 2020 року.

Під час зустрічей із @FedericaMog та @eucopresident Президент @ZelenskyyUA обговорить плани щодо реформ та бачення врегулювання ситуації на Донбасі, а також застосування запобіжних заходів проти чиновників РФ, винних у паспортизації Донбасу. — APU (@APUkraine) 5 июня 2019 г.

Що відомо про російські паспорти на Донбасі? 24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Україна не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. А ще українців застерегли, що держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.



Та це ще не все, адже уряд Росії розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.