ЄС продовжить тиснути на Кремль санкціями через анексію Криму

Європейський союз планує подовжити економічні санкції проти Росії через незаконну анексію українського Криму ще на рік – до 23 червня 2020 року.

Пропозицію державам-членам Євросоюзу продовжити антиросійські санкції висунула висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні, пише Bloomberg.

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ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя,

– наголосила вона.

Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершується 23 червня. Тому, Євросоюз вирішив продовжити їх дію ще на рік, оскільки ситуація з окупованим півостровом не змінилася, а Росія категорично відмовляється повертати його Україні.

Офіційне рішення про продовження санкцій буде прийнято без обговорення найімовірніше на засіданні Ради ЄС 17 червня в Люксембурзі.

Коли були введені санкції ЄС проти Росії? Вперше Євросоюз ввів санкції проти Кремля у 2014 році через агресію в Криму і на Донбасі. З того часу, обмеження постійно продовжувалися через небажання Москви почати деескалацію ситуації.

Хто потрапив у список санкцій ЄС? Понад 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму і в так званих невизнаних республіках "ДНР" та "ЛНР" потрапили під обмеження Євросоюзу.

Економічні санкції ЄС включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських державних банків та їх дочірніх структур, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт); заборона на поставки в Росію товарів подвійного призначення для потреб ЗС РФ; обмеження доступу РФ до стратегічних технологій та послуг в області нафтовидобутку.

Скільки втратила РФ через санкції? Накопичені втрати від санкцій проти Москви становлять до 5% ВВП РФ, а це приблизно 50 мільярдів доларів.