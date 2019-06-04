ЕС продолжит давить на Кремль санкциями из-за аннексии Крыма

Европейский союз планирует продлить экономические санкции против России из-за незаконной аннексии украинского Крыма еще на год – до 23 июня 2020 года.

Предложение государствам-членам Евросоюза продлить антироссийские санкции выдвинула высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, пишет Bloomberg.

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ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя,

– подчеркнула она.

Срок действия действующих санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня. Поэтому, Евросоюз решил продлить их действие еще на год, поскольку ситуация с оккупированным полуостровом не изменилась, а Россия категорически отказывается возвращать его Украине.

Официальное решение о продлении санкций будет принято без обсуждения скорее всего на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.

Когда были введены санкции ЕС против России? Впервые Евросоюз ввел санкции против Кремля в 2014 году из-за агрессии Крыма и на Донбассе. С тех пор ограничения постоянно продолжались из-за нежелания Москвы начать деэскалацию ситуации.

Кто попал в список санкций ЕС? Более 200 граждан РФ и организаций, занимающихся различной деятельностью в оккупированном Крыму и в так называемых непризнанных республиках "ДНР" и "ЛНР" попали под ограничения Евросоюза.

Экономические санкции ЕС включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт), запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ; ограничения доступа РФ к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.

Сколько потеряла РФ из-за санкций? Накопленные потери от санкций против Москвы составляют до 5% ВВП РФ, а это примерно 50 миллиардов долларов.