Що замислила Росія із українцями та своїми паспортами на Донбасі: пояснення МінТОТ

Росія видає паспорти жителям окупованого Донбасу, аби змусити їх потім воювати у своїх збройних силах проти України. Водночас робота над запровадженням санкцій у відповідь продовжується.

Так, жителі ОРДЛО для отримання російського паспорту мають заповнити анкету, про це міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш написав на своїй сторінці у Твіттер.

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Так, у цій анкеті вони зобов‘язуються виконувати зобов'язання на користь Москви. Зокрема, служити у збройних силах Росії та бути їй відданими.

Одна з цілей Росії – видати всім так званим "чиновникам" окупаційної влади і членам незаконних збройних формувань ці "паспорти" для того, аби їх прив‘язати до Росії, і фактично, щоб вони продовжували виконувати функцію боротьби з Україною,

– пояснив Черниш.

Міністр також нагадав про нові санкції з боку України та міжнародних партнерів.

"Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами щодо синхронізації дій стосовно запровадження санкцій до посадових осіб РФ, задіяних до незаконної видачі паспортів та невизнання паспортних документів", – повідомив він.

Наразі є готовий проект акта про застосування персональних санкцій до посадових осіб Росії, які причетні до незаконної видачі паспортів.

Мешканці ОРДЛО для отримання російського паспорту мають заповнити анкету, в якій вони, зобов‘язуються виконувати зобов'язання на користь РФ, в тому числі служити у збройних силах РФ, бути відданими РФ. pic.twitter.com/2GtcfZHl34 — Вадим Черниш (@vadym_chernysh) June 14, 2019

Окрім того, жителі окупованих територій, які погодились отримати паспорт Росії, можуть втратити громадянство України. Таких осіб пропонують позбавляти українського і закордонного паспортів.

Як російські паспорти з'явилися на Донбасі?Так вирішив Путін. Він 24 квітня схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.