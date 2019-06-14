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      Що замислила Росія із українцями та своїми паспортами на Донбасі: пояснення МінТОТ

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      Паспорти Росії зобов'язують жителів Донбасу воювати проти України, – Черниш
      Паспорти Росії зобов'язують жителів Донбасу воювати проти України, – Черниш / ТАСС

      Росія видає паспорти жителям окупованого Донбасу, аби змусити їх потім воювати у своїх збройних силах проти України. Водночас робота над запровадженням санкцій у відповідь продовжується.

      Так, жителі ОРДЛО для отримання російського паспорту мають заповнити анкету, про це міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш написав на своїй сторінці у Твіттер.

      Читайте також: Жителям Донбасу почали видавати російські паспорти: з'явилась українська реакція

      Так, у цій анкеті вони зобов‘язуються виконувати зобов'язання на користь Москви. Зокрема, служити у збройних силах Росії та бути їй відданими.

      Одна з цілей Росії – видати всім так званим "чиновникам" окупаційної влади і членам незаконних збройних формувань ці "паспорти" для того, аби їх прив‘язати до Росії, і фактично, щоб вони продовжували виконувати функцію боротьби з Україною,
      – пояснив Черниш.

      Міністр також нагадав про нові санкції з боку України та міжнародних партнерів.

      "Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами щодо синхронізації дій стосовно запровадження санкцій до посадових осіб РФ, задіяних до незаконної видачі паспортів та невизнання паспортних документів", – повідомив він. 

      Наразі є готовий проект акта про застосування персональних санкцій до посадових осіб Росії, які причетні до незаконної видачі паспортів.

      Окрім того, жителі окупованих територій, які погодились отримати паспорт Росії, можуть втратити громадянство України. Таких осіб пропонують позбавляти українського і закордонного паспортів.

      Як російські паспорти з'явилися на Донбасі?Так вирішив Путін. Він 24 квітня схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.

      Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Російські паспорти на Донбасі Володимир Путін Війна на Донбасі
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