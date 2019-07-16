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      Росія дала добро на видачу своїх закордонних паспортів жителям Донбасу, – ЗМІ

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      Українцям на Донбасі збираються видавати російські закордонні паспорти
      Українцям на Донбасі збираються видавати російські закордонні паспорти / maslenaviation.com/

      Отримати закордонні паспорти жителі Донбасу зможуть в будь-якому регіоні Росії. У цих документах мешканцям ОРДЛО не вказуватимуть інформацію про місце проживання і колишні громадянства.

      Такі ж дані не вносять у внутрішні паспорти РФ, які роздають на Донбасі. Про це з посиланням на дані МВС Росії, передає "РИА Новости".

      Важливо: Російські паспорти на Донбасі: скільки людей вже їх отримали та чим це загрожує Україні

      Таким чином, зрозуміти, що власник документа житель так званої "ЛНР" чи "ДНР" буде попросту неможливо. Очевидно, що рішення російського МВС приховати місце проживання жителів окупованих українських регіонів пов'язане з тим, що західні країни не визнають цих псевдо "республік" і їх документів.

      Склад відомостей, що вносяться до закордонних паспортів, не містить дані про минулі іноземні громадянства або про місце проживання громадянина за межами території Російської Федерації,
      – пояснили виданню у російському відомстві.

      Як російські паспорти з'явилися на Донбасі?

      Видавати їх українцям на окупованих територіях вирішив Володимир Путін. Він 24 квітня схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.

      Документ можуть видати за три місяці. Перші охочі отримали його – через півтора місяця.

      Дивіться також: Канада вводить жорсткі обмеження для українців Донбасу, які отримали паспорт РФ

      Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Війна на Донбасі Російські паспорти на Донбасі
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