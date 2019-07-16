Росія дала добро на видачу своїх закордонних паспортів жителям Донбасу, – ЗМІ

Отримати закордонні паспорти жителі Донбасу зможуть в будь-якому регіоні Росії. У цих документах мешканцям ОРДЛО не вказуватимуть інформацію про місце проживання і колишні громадянства.

Такі ж дані не вносять у внутрішні паспорти РФ, які роздають на Донбасі. Про це з посиланням на дані МВС Росії, передає "РИА Новости".

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Таким чином, зрозуміти, що власник документа житель так званої "ЛНР" чи "ДНР" буде попросту неможливо. Очевидно, що рішення російського МВС приховати місце проживання жителів окупованих українських регіонів пов'язане з тим, що західні країни не визнають цих псевдо "республік" і їх документів.

Склад відомостей, що вносяться до закордонних паспортів, не містить дані про минулі іноземні громадянства або про місце проживання громадянина за межами території Російської Федерації,

– пояснили виданню у російському відомстві.

Як російські паспорти з'явилися на Донбасі?

Видавати їх українцям на окупованих територіях вирішив Володимир Путін. Він 24 квітня схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Документ можуть видати за три місяці. Перші охочі отримали його – через півтора місяця.

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Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.