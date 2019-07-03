Канада вводить жорсткі обмеження для українців Донбасу, які отримали паспорт РФ

Канада засуджує видачу російських паспортів на окупованому Донбасі та планує запровадити жорсткі заходи для українців, які отримали громадянство РФ. Зокрема, Оттава не видаватиме в'їзні візи жителям ОРДЛО з паспортами країни-агресора.

МЗС Канади на відкритті конференції з підтримки реформ в Україні наголосило, що країна разом з міжнародною спільнотою підтримують українців на шляху до безпечного, суверенного і заможного майбутнього.

Важливо знати: Зеленський висловився про мову та жителів окупованого Донбасу

Канада здійснює конкретні дії проти тривалої російської агресії в Україні та засуджує рішення Росії видавати російські паспорти українським громадянам на Донбасі. Канада вживе заходів, щоб гарантувати, що ці паспорти не можуть бути використані для поїздок в Канаду,

– наголосили в МЗС.

Водночас, Канада зможе видавати візи людям, які проживають на окупованому Донбасі. Для цього вони мають підтвердити громадянство України, подавши для отримання віз українські закордонні паспорти.

Також прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським додав, що Канада продовжить санкційну політику щодо Росії через агресію на Донбасі та в Криму.

"Ми продовжимо бути країною, яка ввела відносно Росії серйозні санкції, але діяти будемо паралельно з нашими міжнародними друзями і партнерами… Ми вважаємо, що надзвичайно важливо побачити позитивні дії Росії, і ми продовжимо серйозно підтримувати Україну, вводячи санкції проти російських офіційних осіб", – заявив Трюдо.

Що відомо про роздачу російських паспортів на Донбасі?Рішення про спрощену видачу документів жителям Донбасу прийняв російський президент Володимир Путін 24 квітня. Вже 1 травня глава Кремля підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Україна не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, держава знатиме, хто отримав фейковий документ.



Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що заявки на отримання російського паспорта подали уже 12 тисяч жителів самопроголошених республік.