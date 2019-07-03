01:15
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 липня
      Вєсті. UA: Дуже гнучкий Гройсман. Співочо-виборче цунамі Винника і Поплавського
      Вєсті.UA
      20:39, 2 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зеленський висловився про мову та жителів окупованого Донбасу

      27 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що жителі окупованих територій Донбасу і Криму є українцями, якою б мовою вони не розмовляли. Він наголосив, що Україні треба повертати не тільки її території, але й людей.

      "Повертати ментально, вони не повинні втрачати зв'язок з Україною, це наші громадяни", – заявив Зеленський.

      Читайте також: Заява Богдана про російську мову на Донбасі: крок до миру чи "піддавки" Росії?

      Він додав, що на сьогодні жителям окупованого Донбасу страшно. У них є українські паспорти, їм дають "паспорти" "ЛНР" і "ДНР", а тепер пропонують ще й російські.

      Страшно, тому що їх намагаються заплутати в питанні, хто вони. Вони всі – українці. Державна мова – українська, але вони всі українці, якою б мовою на Донбасі вони не розмовляли,
      – президент України.

      Він переконаний, що це потрібно усвідомити всій Україні, якщо вона справді хоче повернення цих людей.

      1 липня довкола мовного питання спалахнув скандал. Так, голова Офісу Президента Андрій Богдан зробив заяву про можливе надання російській мові статусу регіональної на Донбасі за умови повернення регіону під контроль України. При цьому державною має бути лише українська, на думку Богдана.

      Така заява Богдана викликала обурення в суспільстві. А аналітики вважають, що з цієї тези можна зробити висновок – в української влади немає чіткого плану щодо подальших дій зі встановлення миру на Донбасі.

      blog_ava
      Путіну встановили надгробок під Києвом: цікаве фото
      2 липня
      3241
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі мовне питання Українська мова Російські паспорти на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 липня: Зеленський у Канаді, перемир'я не буде, Шарій і Клюєв ідуть в Раду
      2 липня , 22:28 Головні новини 2 липня: Зеленський у Канаді, перемир'я не буде, Шарій і Клюєв ідуть в Раду
      2212
      Російські паспорти – капкан для українців Донбасу
      2 липня , 22:00 Російські паспорти – капкан для українців Донбасу
      Артем Овдієнко 1038
      Розведення сил у Станиці Луганській: чи вказує щось на початок завершення війни
      2 липня , 21:00 Розведення сил у Станиці Луганській: чи вказує щось на початок завершення війни
      Євгенія Мазур 1517
      Виживуть лише найкращі: що дає євроінтеграція для української торгівлі
      2 липня , 19:55 Виживуть лише найкращі: що дає євроінтеграція для української торгівлі
      Яніна Ткачук 359
      Парламентські вибори-2019: що треба знати про ключові повноваження ВРУ
      2 липня , 19:16 Парламентські вибори-2019: що треба знати про ключові повноваження ВРУ
      Андрій Андрушків 148
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук