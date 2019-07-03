Зеленський висловився про мову та жителів окупованого Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жителі окупованих територій Донбасу і Криму є українцями, якою б мовою вони не розмовляли. Він наголосив, що Україні треба повертати не тільки її території, але й людей.

"Повертати ментально, вони не повинні втрачати зв'язок з Україною, це наші громадяни", – заявив Зеленський.

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Він додав, що на сьогодні жителям окупованого Донбасу страшно. У них є українські паспорти, їм дають "паспорти" "ЛНР" і "ДНР", а тепер пропонують ще й російські.

Страшно, тому що їх намагаються заплутати в питанні, хто вони. Вони всі – українці. Державна мова – українська, але вони всі українці, якою б мовою на Донбасі вони не розмовляли,

– президент України.

Він переконаний, що це потрібно усвідомити всій Україні, якщо вона справді хоче повернення цих людей.

1 липня довкола мовного питання спалахнув скандал. Так, голова Офісу Президента Андрій Богдан зробив заяву про можливе надання російській мові статусу регіональної на Донбасі за умови повернення регіону під контроль України. При цьому державною має бути лише українська, на думку Богдана.

Така заява Богдана викликала обурення в суспільстві. А аналітики вважають, що з цієї тези можна зробити висновок – в української влади немає чіткого плану щодо подальших дій зі встановлення миру на Донбасі.