Як потрібно реагувати на російські паспорти та пропаганду: заява Садового

Про російські паспорти на окупованих територіях, реєстрацію Клюєва кандидатом в нардепи та купівлю українських ЗМІ Віктором Медведчуком – у прямому ефірі 24 каналу розповів мер Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий.

Про окуповані території

– Їм (людям на окупованих територіях – 24) перед тим п’ять років промивали мізки через російські медіа. І така сама задача стоїть тим ЗМІ, які зараз купляє Медведчук. Тепер можна спрогнозувати, що буде далі, якщо це все не зупинити.

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– На моє переконання має бути жорстка лінія розмежування між нашою територією, яку ми контролюємо і тими територіями, які сьогодні знаходяться в окупації. Треба займатися тією територію, над якою ми маємо вплив, а там (на окупованій території – 24) ставити найсучаснішу зброю, щоб наші хлопці не гинули. Сьогодні в світі є дуже багато технічних варіантів, які дають можливості зберігати життя людей.

Про тих, хто має російські й український паспорти

– Якщо це люди, які сповідують цінності України й вони розуміють, що вони знаходяться в окупації, то ми їм повинні допомогти. Має працювати Служба безпеки України, бо кожна людина, яка хоче отримати українське громадянство, проходить дуже складна процедура.

В мене складається враження, що в нас СБУ виключно займається бізнесом, комерцією, зароблянням грошей. Бо я не бачу діяльності цієї структури останній місяць.

– Завжди судова гілка влади чітко тримала орієнтир на позицію президента. Якщо президент тихенько кивав «можна», вони починають робити те, що хочуть. Те саме – СБУ. Це фактично дієвий орган президента, який приймає непопулярні рішення. А сьогодні вони стоять збоку і спостерігають.

Як російські паспорти з'явилися на Донбасі?Так вирішив Путін. Він 24 квітня схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, українців застерегли: держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії.

Про реєстрацію Клюєва кандидатом в нардепи

– Це зрада інтересів нашої держави. І тут дуже символічні речі. З одного боку ЦВК не реєструє одного з голосів Майдану. Це є кандидат, який йшов по Жовківському району, – Володя Парасюк. І з іншого боку реєструють Клюєва. А перед тим заходить на білому коні Медведчук.

Медведчук, який скуповує телеканали, – це набагато страшніше ніж захоплення якогось українського об'єкта.

– Тому що промивають мозок мільйонам українців. Я вважаю, що це показує недієвість української влади. Про суди сьогодні говорити взагалі складно. Тому що суди витворяють речі, які просто "в голову не залазять". І ви сьогодні бачите, чим завершується судова реформа Порошенка. Тоді всі, знаєте, брудом обливали "Самопоміч", коли ми принципово не голосували за судову реформу. Тому що ми казали: "Це фейк". От, будь ласка, судова реформа, яка легітимізує сьогодні Клюєва, Медведчука,

Хто такий Андрій Клюєв?Був главою Адміністрації Президента України при президентові Вікторові Януковичу. Його підозрюють у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах завдяки використанню свого службового становища.





Андрій Клюєв

Про купівлю українських ЗМІ

– Не можна в умовах війни з Росією дозволяти агресору бути власником українського медіапростору.

Росія вливає свої капітали в інформаційний простір і промиває нам мізки. Це є плацдарм для наступної агресії на території нашої країни.

– Медведчук має бути заарештований і сидіти у в'язниці. Де наші служби безпеки? Їх або немає, або це все чітка домовленість, про яку ми з вами не знаємо. Порошенко запустив Медведчука і дав йому можливість вільно себе почувати в Україні. Це питання, на мою точку зору, є першим з огляду небезпеки для нашої держави. Наступним кроком будуть введення танків та іншого озброєння.



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Про партію "Самопоміч"

– Присутність "Самопомочі" в парламенті – це питання національної безпеки.

– "Самопоміч" – єдина партія, яка у парламенті виступила категорично проти мінського сценарію особливого статусу для Донбасу. У новому скликанні парламенту планують другий раз все "провести". Якщо це відбудеться – це буде крах української незалежності.

За його словами, імплементація Мінських домовленостей, які й передбачають особливий статус і автономію Луганської і Донецької областей, дозволить окупанту мати там власну армію, поліцію, свої суди, прокуратуру.

– А ще вони матимуть своїх депутатів в українському парламенті. Якщо це станеться – це буде біда для нашої країни. Хто перший раз зробив це голосування про зміни до Конституції з особливим статусом? Петро Олексійович Порошенко і його фракція. Хто був єдиний, хто виступав проти? "Самопоміч". Тому питання безпеки нашої держави – це присутність "Самопомочі" в наступному парламенті.