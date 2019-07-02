Медведчук має бути у в'язниці, – Садовий про купівлю українських ЗМІ

Кум Путіна Віктор Медведчук продовжує скуповувати українські телеканали. Йому вже належать три телеканали: "112-Україна", NewsOne та ZIK. Хто дозволив куму Путіна стати медіамагнатом та що робити українцям – читайте далі.

Як сказав мер Львова та лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий у прямому ефірі 24 каналу, насамперед президент України має ухвалити відповідні рішення та припинити антиконституційну діяльність. Він наголосив, що свобода дій Медведчука безпосередньо загрожує національній безпеці України.

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Також Андрій Садовий наголосив, що не можна в умовах війни з Росією дозволяти агресору бути власником українського медіапростору.

Медведчук має бути заарештований і сидіти у в'язниці. Де наші служби безпеки? Їх або немає, або це все чітка домовленість, про яку ми з вами не знаємо. Порошенко запустив Медведчука і дав йому можливість вільно себе почувати в Україні. Це питання, на мою точку зору, є першим з огляду небезпеки для нашої держави. Наступним кроком будуть введення танків та іншого озброєння,

– зазначив Садовий.

Дивіться відео: що відомо про Віктора Медведчука

Про реакцію Зеленського

Лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" заявив, що відсутність реакції Володимира Зеленського на скуповування Медведчуком українських ЗМІ може бути ознакою зради та початком захоплення України.

Росія вливає свої капітали в інформаційний простір і промиває нам мізки. Це є плацдарм для наступної агресії на території нашої країни,

– повідомив мер Львова.

Про бездіяльність Нацради з питань телебачення та радіомовлення

На думку Садового, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення ніколи не була незалежною, вона підпорядковується президенту.

Та ж сама ситуація і з судовою системою, яка ухвалює ті рішення, які дозволяє президент. Так було все життя. А судова реформа – це просто велика фікція. Петро Олексійович так хотів поміняти судову систему, щоб вона дихала в унісон з його думкою. Якщо не буде чіткої позиції нового президента, то я розумітиму, що це все зрада інтересів держави. Це все можна припинити одним вольовим рішенням,

– наголосив перший номер у списку партії "Об'єднання "Самопоміч".



Якими каналами володіють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу

Про те, які елітні будинки та приховані маєтки має Медведчук – читайте тут.

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