Медведчук придбав 80% акцій "Інтера" і планує купити ще канали, – ЗМІ

Кум Путіна Віктор Медведчук продовжує скуповувати українські телеканали. Цього разу голова політичної ради партії "Опозиційна платформа – За життя" придбав в олігарха-втікача Дмитра Фірташа частину акцій "Інтера".

Через високу вірогідність екстрадиції до США Дмитро Фірташ активно "скидає" активи своїм партнерам, пише Telegram-канал "Українського Інституту аналізу та менеджмента політики", директором якого є політолог Руслан Бортнік.

Що відбувається за шторкою: Як Медведчук ставиться до журналістів своїх телеканалів

Так, свою частку 80% акцій ПрАТ "Телеканал "Інтер" він продав Віктору Медведчуку.

Інші 20% акцій "Інтера" залишаються у Сергія Льовочкіна (партнер Медведчука та Фірташа по "Опозиційній платформі – За життя"),

– зазначили в Інституті.

В інституті стверджують, що Медведчук посилюється в інформаційному просторі – і має намір купити декілька каналів.

"Тяжко буде команді Зеленського, оскільки вони зайшли в конфлікт з Медведчуком, який посилюється в інформаційному просторі. Зокрема, планує ще придбати у Петра Порошенка "Прямий" (вже негласно його контролює) та "5 канал", – мовиться у повідомлені.



Telegram-канал uiamp

Про види Медведчука на "Прямий" та на "5 канал", які належать до холдингу Порошенка, заявляла і журналістка Тетяна Даниленко. За її словами, зараз кум Путіна веде переговори.

Яка попередня "покупка" Медведчука?ZIK. 14 червня стало відомо, що новим власником медіахолдингу ZIK став Тарас Козак – народний депутат і бізнес-партнер кума російського президента – Віктора Медведчука. До цього телеканалом володів львівський олігарх Петро Димінський, а потім – його родина. Після зміни власника ZIK, з телеканалу почали масово звільнятися журналісти. Генеральним директором каналу стала продюсерка, керівниця "Інтер Медіа Продакшн" Наталія Вітрук.

Марафон із купівлі телеканалів Козак почав нещодавно:

5 жовтня 2018 року викупив NewsOne в Андрія Портнова – заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича. 14 грудня 2018 року "обзавівся" телеканалом "112 Україна" , який придбав у німця Едуарда Катца. Хоча, коли у 2018 році власником став Катц, журналісти-розслідувачі вже тоді називали Медведчука неофіційним власником каналу. Резонансне розслідування читайте тут .



Якими каналами володіють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу

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