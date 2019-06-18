Телеканалу ZIK призначили нове керівництво після покупки соратником Медведчука
Після зміни власника телеканалу ZIK генеральним директором каналу стала продюсерка, керівниця "Інтер Медіа Продакшн" Наталія Вітрук. Телеканал розпочинає своє переформатування, повідомили в PR-відділі ZIK.
14 червня стало відомо, що новим власником медіахолдингу ZIK став Тарас Козак – народний депутат і бізнес-партнер кума російського президента – Віктора Медведчука. До цього телеканалом володів львівський олігарх Петра Димінський, а потім – його родина. Після зміни власника ZIK, з телеканалу почали масово звільнятися журналісти.
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"Очолити ZIK для мене – новий професійний виклик. Я рада приєднатися до команди фахівців каналу й почати будувати медіамайданчик майбутнього. Це буде соціально відповідальний телеканал, оскільки нашим слоганом стає "ZIK. Об'єднуємо країну", – заявила Вітрук.
Нова гендиректорка ZIK Наталія Вітрук / Фото detector.media
Які ще кадрові зміни відбулися на телеканалі ZIK?
- Функції шеф-редактора телеканалу покладено на Дарію Гордійко. Раніше вона працювала випусковим редактором NewsOne і шеф-редактором ток-шоу на телеканалі "Прямий".
- Заступником гендиректора телеканалу став Данило Нікуленко. До цього часу він обіймав посаду шеф-редактора медіа-холдингу ZIK.
- Одним із нових облич телеканалу ZIK буде ведучий Василь Апасов. Він 18 червня вийде в ефір зі своїм авторським проектом.
Що пов’язує Козака з Медведчуком? Козак з 2014 року є народним депутатом від "Опозиційного блоку". У парламенті його знають як найближчого соратника Медведчука. Наприклад, у 2010-2014 роках Козак був депутатом Львівської облради та заступником голови ГО "Центр Правова Держава", керівником якої є саме Медведчук.
А журналісти-розслідувачі мають інформацію, що Козак має приймальню в тому ж будинку в Києві, що й офіс Медведчука та його громадського руху "Український вибір". Журналісти також зафіксували, що Козак з Медведчуком разом літають з Москви до Києва.
Окрім телеканалу ZIK, Козак володіє ще й каналами "112 Україна" та NewsOne.
Медведчук і Козак
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