Як Медведчук ставиться до журналістів своїх телеканалів

Кум Путіна Віктор Медведчук став власником телеканалу ZIK. А це означає, що на українському телебаченні буде ще менше об'єктивних новин, а ще більше пропаганди "русского мира".

Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Чесна політика" депутат Сергій Лещенко. За його словами, ходять чутки, що Медведчук збирається і далі розширювати свою "медіа-імперію".

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"Колишня ведуча ZIK Тетяна Даниленко оголосила, що зараз Медведчук веде переговори щодо купівлі "5 каналу" і "Прямого", які належать до холдингу Порошенка", – сказав Лещенко.

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Лещенко розповів, що Медведчук ставиться до журналістів своїх телеканалів як до рабів.

Є лише одне ставлення до журналістів своїх телеканалів – він сприймає їх як рабів власної політичної кар'єри, змушуючи відпрацьовувати вигідні йому політичні месиджі. Це називається словом "темники" – інструмент цензури, який був нав'язаний багатьом українським журналістам в часи, коли Медведчук очолював Адміністрацію Президента Кучми,

– зазначив депутат.

Він пригадав, що така політика "закручування гайок" призвела до вибуху журналістів та повстання проти цензури на каналі "1+1" під час Помаранчевої революції.

Що відомо про покупку ZIKу?14 червня стало відомо, що новим власником медіахолдингу ZIK став Тарас Козак – народний депутат і бізнес-партнер кума російського президента – Віктора Медведчука. До цього телеканалом володів львівський олігарх Петро Димінський, а потім – його родина. Після зміни власника ZIK, з телеканалу почали масово звільнятися журналісти.

Дивіться повний випуск відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика":