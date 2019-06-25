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      Як Медведчук ставиться до журналістів своїх телеканалів

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      Як Медведчук ставиться до журналістів своїх телеканалів
      Як Медведчук ставиться до журналістів своїх телеканалів / Колаж 24 каналу

      Кум Путіна Віктор Медведчук став власником телеканалу ZIK. А це означає, що на українському телебаченні буде ще менше об'єктивних новин, а ще більше пропаганди "русского мира".

      Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Чесна політика" депутат Сергій Лещенко. За його словами, ходять чутки, що Медведчук збирається і далі розширювати свою "медіа-імперію".

      Цікаво! Навіщо Медведчук придбав телеканал ZIK

      "Колишня ведуча ZIK Тетяна Даниленко оголосила, що зараз Медведчук веде переговори щодо купівлі "5 каналу" і "Прямого", які належать до холдингу Порошенка", – сказав Лещенко.

      Що треба знати про Віктора Медведчука: дивіться відео

      Лещенко розповів, що Медведчук ставиться до журналістів своїх телеканалів як до рабів.

      Є лише одне ставлення до журналістів своїх телеканалів – він сприймає їх як рабів власної політичної кар'єри, змушуючи відпрацьовувати вигідні йому політичні месиджі. Це називається словом "темники" – інструмент цензури, який був нав'язаний багатьом українським журналістам в часи, коли Медведчук очолював Адміністрацію Президента Кучми,
      – зазначив депутат.

      Він пригадав, що така політика "закручування гайок" призвела до вибуху журналістів та повстання проти цензури на каналі "1+1" під час Помаранчевої революції.

      Що відомо про покупку ZIKу?14 червня стало відомо, що новим власником медіахолдингу ZIK став Тарас Козак – народний депутат і бізнес-партнер кума російського президента – Віктора Медведчука. До цього телеканалом володів львівський олігарх Петро Димінський, а потім – його родина. Після зміни власника ZIK, з телеканалу почали масово звільнятися журналісти.

      Дивіться повний випуск відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика":

       

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      Теги: Україна – Росія Новини України Відеоблоги Віктор Медведчук Медіа ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 канал
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