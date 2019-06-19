Протистояти Медведчуку та компанії: чому Самопоміч йде в парламент

Про головну функцію "Самопомочі" в парламенті, список партії "Слуга народу"та їхня ідеологія – в прямому ефірі 24 каналу розповіла громадська активістка та третій номер в списку партії "Самопоміч" Олександра Дрік у прямому ефірі 24 каналу.

Про "Самопоміч" у Раді

– Доносити до людей інформацію можна декількома каналами, по-перше, інформаційний – якщо "Самопоміч" не потрапить в парламент, то не буде жодної проукраїнської, державницької та антикорупційної сили. Ми маємо достатній досвід, перевірений справами для того, щоб протистояти Віктору Медведчуку та компанії – проросійським елементам. В парламенті в цей 70-80% нових депутатів будуть лише близько року розбиратися, як працює Рада.

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– Поки ці люди розбиратимуться, Медведчук і компанія будуть спокійно робити свою брудну справу. І не буде жодної політичної сили, яка зможе їх зупинити. А вони дуже досвідчені, ми це знаємо. Тому, на мою думку, це і є ключова цінність, яка повинна допомогти людям визначитися з вибором.

– Я також буду однією з тих "нових облич". Проте так, як формувався список Самопомочі, то він передбачає участь і чинних народних депутатів, представників регіонів і нових облич. Співпраця з досвідченими колегами, в проукраїнській, державницькій позиції.

– А наприклад, ініціатива Самопомочі про те, щоб кандидати у депутати подавали декларації – є свідченням того, що є конкретні дії, які можна робити кожного дня. Небажання або неспроможність їх подати – вже має бути сигналом для людей. Наша мета – доносити ті загрози та виклики, на які Самопоміч може дати виклик, якщо вона буде в парламенті.

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– Рейтинги, які сьогодні є, можуть змінитися, бо дуже інтенсивно розвивається передвиборча кампанія. Треба дивитися, які будуть дії та вчинки різних політичних сил. Завжди багато інформації піднімається під час перегонів

Про список партії "Слуга народу"

– Люди з виборчого списку "Слуги народу" мають дуже мало спільного, тому навряд чи зможуть добре співпрацювати. Мене дуже турбує те, хто власне буде реалізовувати красиві обіцянки "Слуги народу". Судячи з того, що я бачу, на жаль, список президентської партії виглядає як група людей, що об’єднана лише одним – тим, що вони стануть нардепами. Більше їх нічого не пов’язує.

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