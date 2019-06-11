Чи підірве авторитет Зеленського рішення КСУ про розпуск Ради: відповідь політолога

Про майбутнє рішення Конституційного суду щодо указу Зеленського про розпуск Верховної Ради та скандальні призначення від новообраного президента України – розповів політолог Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу

Яким може бути рішення КСУ?

– Рішення буде в будь-якому випадку ухвалено до 29 червня. Тому залишається малий проміжок часу до парламентських виборів. Якщо КСУ не ухвалить законність рішення Зеленського про розпуск Ради, то у нас буде два варіанти – або скасувати указ президента і тоді вибори будуть 21 жовтня, або все одно провести їх 21 липня. Але певна частина грошей, а це мільйони, вже буде витрачена.

Чи підірве рішення КСУ авторитет Зеленського?

– Саме рішення Конституційного суду навряд чи підірве довіру до Зеленського, принаймні в цей період. Але це дійсно дає козир його конкурентам, начебто, "бачите, президент приймає неконституційні рішення".

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– Ключовий наслідок, який міг би бути жорстким для Зеленського – це якщо вибори дійсно не відбудуться. ЦВК зупинить виборчий процес. Адже за цей час медовий місяць закінчиться і виборці почнуть розчаровуватися в Зеленському.

Перші призначення Зеленського

У 2010 році, коли Янукович прийшов до влади, він хотів змінити форму правління та посилити власні повноваження, тобто фактично узурпувати владу.

Коли прийшов до влади Володимир Зеленський, першим його кроком стало призначення головою АП Андрія Богдана, який підпадає під люстрацію. Це чітко прописано в законі, що не може голова АП, який за часи правління Януковича працював в державних органах, займати цю посаду,

– наголосив Мінаков.

– Сьогодні ми вже бачимо укази Зеленського про скасування указів Петра Порошенка. Такого майже ніхто не робив з попередніх президентів. Це саме по собі дуже юридично м’яко кажучи, неправильно.

Зеленський певних членів Вищої ради правосуддя звільнив. Так, написано, що вони призначаються президентом, але не те, що він їх може звільняти скасуванням указу. Тобто це нонсенс насправді. На мій погляд, серія таких рішень президента є «напівлегальною».

Скандальне призначення Бухарєва

Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва. Наразі він є чинним народним депутатом з фракції "Батьківщина". Нагадаємо, у 2014 році Олександр Турчинов, який виконував обов'язки президента, призначив Бухарєва начальником Головного управління Служби безпеки з боротьби з корупцією і організованою злочинністю.

– Проблема в тому, що тут важливо те, що він був на початку 2014 року призначений ще Турчиновим на посаду в силовому органі. Чому його призначив саме Турчинов – це зрозуміло: їх об’єднувало минуле з "Батьківщиною".

– Тобто він є креатурою від "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Тобто він не з команди Зеленського. Очевидно, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" вже є якісь кулуарні домовленості. До того ж, ми розуміємо, що Тимошенко хоче стати прем’єр-міністром.