Тренд на нові обличчя в українській політиці: які партії оновили списки

Про нових людей в українських партіях, парламентські рейтинги та проросійські партії на виборах – у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Леонід Швець.

Про нових людей у списках старих партій

– Юлія Володимирівна пішла проти тренду на нові обличчя й це дещо несподівано. Проте поки що у "Батьківщини" досить непогані шанси.

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– Якби не Олена Сотник, то я не знаю, хто там ще є новий в Ігоря Смешка. Пригадую, що є Світлана та Віталій Білоножки, які казали, що прийшли захищати інтереси пенсіонерів. Поки ми бачимо, що у Смешка, в якого на початку була дуже висока динаміка зростання, то зараз опитування показали, що поки до парламенту він не потрапляє.

– Зовсім не оновився Анатолій Гриценко. Тому що ані Микола Катеринчук, ані Микола Томенко, не можна вважати новими політиками, адже вони перебувають в ній ще з періоду Ющенка.



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Чи можуть змінитися рейтинги до парламентських виборів

– Всі ці заміри робилися ще до з'їздів. Тоді ми ще не бачили першу п'ятірку, десятку, а у "Слуги народу" навіть сотню. Тобто у виборців тепер є можливість більш ґрунтовного судження. І все ж велику роль ще будуть грати рекламні ролики та активність кандидатів, тому, звісно, що все ще буде змінюватися.

– В таких випадках потрібно дивитися на динаміку, яка показує, що підтримка нових сил зростає. Хоча здавалося б, куди ще рости "Слузі народу", адже мають 50%. Зростає "Голос", адже до того, як Святослав Вакарчук сказав, що піде на вибори, то мав тільки 0,9%, а зараз вже 5% й з хорошими шансами ще наростити.

Про підтримку проросійських партій

– Якби вибори відбувалися не зараз, а на початку 2000 років, і серед кандидатів фігурував Володимир Путін, то більшість проголосували б за нього.

Раніше більша частина російсько-орієнтовних громадян проживали у Криму, а також на окупованих територіях, однак зараз вони не можуть голосувати. Але кількість людей, що орієнтовані на Росії, все одно залишається високою

– На трьох попередніх парламентських виборах "Партія регіонів" набирала рекордні 30%.