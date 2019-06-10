19:14
10 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Чому попри війну багато українців підтримують проросійські партії: пояснення експерта

      258 Читать новость на русском
      "Опозиційна платформа – За життя"
      "Опозиційна платформа – За життя" / glavnoe.dp.ua

      За результатами свіжих соціологічних опитувань, на позачергових виборах у Верховну Раду до парламенту мають шанс потрапити проросійська партія "Опозиційна платформа – За життя". За неї готові проголосувати 11,8%.

      Як зазначив політичний оглядач Леонід Швець у прямому ефірі 24 каналу, в Україні завжди були люди, що орієнтувалися на Росію.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Він наголосив, що якби вибори відбувалися не зараз, а на початку 2000 років, і серед кандидатів фігурував Володимир Путін, то більшість проголосували б за нього.

      Раніше більша частина російсько-орієнтовних громадян проживали у Криму, а також на окупованих територіях, однак зараз вони не можуть голосувати. Але кількість людей, що орієнтовані на Росії, все одно залишається високою,
      – пояснив Швець.

      Політичний оглядач також нагадав, що на трьох попередніх парламентських виборах "Партія регіонів" набирала рекордні 30%.

      Читайте також: Уламки Опоблоку: в чому між ними різниця

      До слова, на позачергових виборах у Верховну Раду до парламенту наразі мають шанс потрапити п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".


      Рейтинги партій на вибори до Верховної Ради

      blog_ava
      Хто з українських артистів засвітився на врученні премій у Москві: фото та відео
      сьогодні
      5599
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Партія Голос Слуга народу Опозиційна платформа За життя Європейська солідарність Рейтинги Володимир Путін Партія регіонів
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи можуть перенести вибори на жовтень: пояснення експертів
      сьогодні , 19:02 Чи можуть перенести вибори на жовтень: пояснення експертів
      Ірина Поліщук 102
      Шокуюче інтерв'ю Шефіра: що думає друг та бізнес-партнер Зеленського про війну з Росією
      сьогодні , 18:30 Шокуюче інтерв'ю Шефіра: що думає друг та бізнес-партнер Зеленського про війну з Росією
      Леонід Остальцев 737
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      9 червня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      5000
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні , 18:02 Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      Інна Жолобович 3864
      Российские силовики проводят обыски в Крыму: что происходит прямо сейчас на полуострове?
      сьогодні , 18:01 Российские силовики проводят обыски в Крыму: что происходит прямо сейчас на полуострове?
      Блог Соцмережі 358
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук