Чому попри війну багато українців підтримують проросійські партії: пояснення експерта

За результатами свіжих соціологічних опитувань, на позачергових виборах у Верховну Раду до парламенту мають шанс потрапити проросійська партія "Опозиційна платформа – За життя". За неї готові проголосувати 11,8%.

Як зазначив політичний оглядач Леонід Швець у прямому ефірі 24 каналу, в Україні завжди були люди, що орієнтувалися на Росію.

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Він наголосив, що якби вибори відбувалися не зараз, а на початку 2000 років, і серед кандидатів фігурував Володимир Путін, то більшість проголосували б за нього.

Раніше більша частина російсько-орієнтовних громадян проживали у Криму, а також на окупованих територіях, однак зараз вони не можуть голосувати. Але кількість людей, що орієнтовані на Росії, все одно залишається високою,

– пояснив Швець.

Політичний оглядач також нагадав, що на трьох попередніх парламентських виборах "Партія регіонів" набирала рекордні 30%.

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До слова, на позачергових виборах у Верховну Раду до парламенту наразі мають шанс потрапити п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос".



Рейтинги партій на вибори до Верховної Ради