Уламки Опоблоку: в чому між ними різниця

Після виборів до Верховної Ради "Опозиційна платформа" значно посилить свої позиції в майбутньому парламенті. У цьому їй посприяють представники олігархії, що мають спільний бізнес з Російською Федерацією, за підтримки Москви.

Такий невтішний прогноз у коментарі 24 каналу дала членкиня Правління міжнародної спілки "Інститут національної політики" Марина Багрова.

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На її думку, різниця між ОП та ОБ полягає лише в їх ставленні до Російської Федерації.

Якщо "Оппоблок" демонструє помірно проросійський курс, то "Опозиційна платформа – За життя" пропонує російський курс. Фактично – діяти в Українi в інтересах Російської Федерації. Вплив "Оппоблоку" пов'язаний з великим українським бізнесом. Вплив "Опозиційної платформи" – з великим спільним українсько-російським бізнесом та підтримкою Москви,

– пояснила експерт.

Вона зауважила, що об'єднання цих обох партій, за посередництвом Москви, дозволило б сформувати проросійську більшість у майбутньому парламенті.

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