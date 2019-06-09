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      Уламки Опоблоку: в чому між ними різниця

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      Обидві проросійські, але з різною "інтенсивністю"
      Обидві проросійські, але з різною "інтенсивністю" / 24 канал

      Після виборів до Верховної Ради "Опозиційна платформа" значно посилить свої позиції в майбутньому парламенті. У цьому їй посприяють представники олігархії, що мають спільний бізнес з Російською Федерацією, за підтримки Москви.

      Такий невтішний прогноз у коментарі 24 каналу дала членкиня Правління міжнародної спілки "Інститут національної політики" Марина Багрова.

      Читайте також: Чому опоблоківці не домовилися про об'єднання та яка з того користь українцям

      На її думку, різниця між ОП та ОБ полягає лише в їх ставленні до Російської Федерації.

      Якщо "Оппоблок" демонструє помірно проросійський курс, то "Опозиційна платформа – За життя" пропонує російський курс. Фактично – діяти в Українi в інтересах Російської Федерації. Вплив "Оппоблоку" пов'язаний з великим українським бізнесом. Вплив "Опозиційної платформи" – з великим спільним українсько-російським бізнесом та підтримкою Москви,
      – пояснила експерт.

      Вона зауважила, що об'єднання цих обох партій, за посередництвом Москви, дозволило б сформувати проросійську більшість у майбутньому парламенті.

      Читайте також: "Опоблок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" ідуть разом на вибори

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Опозиційна платформа За життя Опозиційний блок Новини України
      Джерело: 24 канал
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