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      Осколки "Оппоблока": какая между ними разница

      133 Читати новину українською
      Обе пророссийские, но с разной "интенсивностью"
      Обе пророссийские, но с разной "интенсивностью" / 24 канал

      После выборов в Верховную Раду "Оппозиционная платформа" значительно усилит свои позиции в будущем парламенте. В этом ей помогут представители олигархии, имеющие общий бизнес с Российской Федерацией при поддержке Москвы.

      Такой неутешительный прогноз в комментарии 24 канала дала членкиня Правления международного союза "Институт национальной политики" Марина Багрова.

      Читайте также: Почему оппоблоковцы не договорились об объединении и какая от этого польза  украинцам

      По ее мнению, разница между ОП и ОБ заключается лишь в их отношении к Российской Федерации.

      Если "Оппоблок" демонстрирует умеренно пророссийский курс, то "Оппозиционная платформа – За жизнь" предлагает российский курс. Фактически – действовать в Украине в интересах Российской Федерации. Влияние "Оппоблока" связано с крупным украинским бизнесом. Влияние "Оппозиционной платформы" – с большим общим российско-украинским бизнесом и поддержкой Москвы,
      – объяснила эксперт.

      Она отметила, что объединение этих двух партий, посредством Москвы, позволило бы сформировать пророссийское большинство в будущем парламенте.

      Читайте также: "Оппоблок", "Мира и развития", "Возрождение", "Наши" и "Доверяй делам" идут вместе на выборы

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Оппозиционная платформа За жизнь Оппозиционный блок
      Источник: 24 канал
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