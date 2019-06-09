Осколки "Оппоблока": какая между ними разница

После выборов в Верховную Раду "Оппозиционная платформа" значительно усилит свои позиции в будущем парламенте. В этом ей помогут представители олигархии, имеющие общий бизнес с Российской Федерацией при поддержке Москвы.

Такой неутешительный прогноз в комментарии 24 канала дала членкиня Правления международного союза "Институт национальной политики" Марина Багрова.

Читайте также: Почему оппоблоковцы не договорились об объединении и какая от этого польза украинцам

По ее мнению, разница между ОП и ОБ заключается лишь в их отношении к Российской Федерации.

Если "Оппоблок" демонстрирует умеренно пророссийский курс, то "Оппозиционная платформа – За жизнь" предлагает российский курс. Фактически – действовать в Украине в интересах Российской Федерации. Влияние "Оппоблока" связано с крупным украинским бизнесом. Влияние "Оппозиционной платформы" – с большим общим российско-украинским бизнесом и поддержкой Москвы,

– объяснила эксперт.

Она отметила, что объединение этих двух партий, посредством Москвы, позволило бы сформировать пророссийское большинство в будущем парламенте.

Читайте также: "Оппоблок", "Мира и развития", "Возрождение", "Наши" и "Доверяй делам" идут вместе на выборы