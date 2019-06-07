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      Чому опоблоківці не домовилися про об'єднання і яка з того користь українцям

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      Опоблоківці не помирилися
      Опоблоківці не помирилися / censor.net.ua

      "Опозиційники" з колишніх регіоналів не змогли домовитись про об'єднання. Але така ситуація позитивна для українців.

      Про це у коментарі 24 каналу зазначив політолог Владислав Сердюк, коментуючи інформацію про обєднання партій "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам"

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      "Опозиційна платформа – За життя!" не домовилася з "Опозиційним блоком" тому, що ОП є явним фаворитом цих виборів, маючи 10,7%. І це саме вони сьогодні мусять диктувати умови коаліції, що не сподобалося ОБ,
      – пояснив політолог.

      Сердюк упевнений, що "Опоблок" також буде намагатися шукати інші шляхи і потрапити у Раду через мажоритарні округи, аби зменшити ризик провалу. Ми вже бачимо, що кампанія ОБ почалась з об'єднання з партією "мерів", що робить сценарій одномандатних округів ще більш реальним.

      "Звичайно, що факт непорозуміння поміж ОП і ОБ грає на користь українців. Бо такий явний проросійський проект в ВР став би тільки сильнішим завдяки коаліції", – зауважив він.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини політики Новини України Опозиційний блок Парламентські вибори 2019 Опозиційна платформа За життя
      Джерело: 24 канал
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