Чому опоблоківці не домовилися про об'єднання і яка з того користь українцям

"Опозиційники" з колишніх регіоналів не змогли домовитись про об'єднання. Але така ситуація позитивна для українців.

Про це у коментарі 24 каналу зазначив політолог Владислав Сердюк, коментуючи інформацію про обєднання партій "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам".

Читайте також: Кива перейшов до "Опозиційної платформи – За життя"

"Опозиційна платформа – За життя!" не домовилася з "Опозиційним блоком" тому, що ОП є явним фаворитом цих виборів, маючи 10,7%. І це саме вони сьогодні мусять диктувати умови коаліції, що не сподобалося ОБ,

– пояснив політолог.

Сердюк упевнений, що "Опоблок" також буде намагатися шукати інші шляхи і потрапити у Раду через мажоритарні округи, аби зменшити ризик провалу. Ми вже бачимо, що кампанія ОБ почалась з об'єднання з партією "мерів", що робить сценарій одномандатних округів ще більш реальним.

"Звичайно, що факт непорозуміння поміж ОП і ОБ грає на користь українців. Бо такий явний проросійський проект в ВР став би тільки сильнішим завдяки коаліції", – зауважив він.