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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Нардепка з "Самопомочі" пояснила відсутність у партії зірок шоубізу

      Актуальне інтерв'ю 135 Читать новость на русском

      Про те, як формується список партії "Об'єднання "Самопоміч" та чому у партії немає зірок шоубізнесу – у прямому ефірі 24 каналу розповіла депутатка "Самопомочі" Олександра Дрік.

      Як формувалися списки до партії "Самопоміч"

      – Партія "Об'єднання "Самопоміч" вперше в історії України самостійно фактично застосували принципи відкритих списків. 

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      Було три робочі списки:

      1. Чинні народні депутати. Всім нардепам запропонували пройти відповідне рейтингування, тобто оцінку їхньої діяльності. Згодом, залежно від результатів рейтингу, депутати могли посісти місце у списку. 

      2. Лідери у регіонах. Вони формуються у громадських осередках.

      3. Громадські експерти та лідери думок. 


      Склад партії "Об'єднання "Самопоміч"

      Чому у партії немає акторів і співаків

      – Сам принцип формування списку залишає не так багато місць, аби запрошувати людей просто так. У списках "Самопомочі" всі люди, які є експертами у своїх напрямках, розуміють для чого вони йдуть у парламент та чим там будуть займатися. Я вважаю, що є дуже небезпечною тенденцією перетворювати парламент – єдиний законодавчий орган, що формує правила – на шоу чи сцену. 

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      Теги: Новини України Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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