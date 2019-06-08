Нардепка з "Самопомочі" пояснила відсутність у партії зірок шоубізу

Про те, як формується список партії "Об'єднання "Самопоміч" та чому у партії немає зірок шоубізнесу – у прямому ефірі 24 каналу розповіла депутатка "Самопомочі" Олександра Дрік.

Як формувалися списки до партії "Самопоміч"

– Партія "Об'єднання "Самопоміч" вперше в історії України самостійно фактично застосували принципи відкритих списків.

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Було три робочі списки:

1. Чинні народні депутати. Всім нардепам запропонували пройти відповідне рейтингування, тобто оцінку їхньої діяльності. Згодом, залежно від результатів рейтингу, депутати могли посісти місце у списку.

2. Лідери у регіонах. Вони формуються у громадських осередках.

3. Громадські експерти та лідери думок.



Склад партії "Об'єднання "Самопоміч"

Чому у партії немає акторів і співаків

– Сам принцип формування списку залишає не так багато місць, аби запрошувати людей просто так. У списках "Самопомочі" всі люди, які є експертами у своїх напрямках, розуміють для чого вони йдуть у парламент та чим там будуть займатися. Я вважаю, що є дуже небезпечною тенденцією перетворювати парламент – єдиний законодавчий орган, що формує правила – на шоу чи сцену.