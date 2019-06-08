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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Нардеп из "Самопомочи" объяснила отсутствие в партии звезд шоубиза

      Актуальное интервью 34 Читати новину українською

      О том, как формируется список партии "Объединение "Самопомич" и почему в партии нет звезд шоубизнеса – в прямом эфире 24 канала рассказала депутат "Самопомочи" Александра Дрик.

      Как формировались списки партии "Самопомич"

      – Партия "Объединение "Самопомич" впервые в истории Украины самостоятельно фактически применили принципы открытых списков.

      Читайте также: "Самопомич" назвала своих кандидатов в мажоритарных округах

      Было три рабочих списка:

      1. Действующие народные депутаты. Всем нардепам предложили пройти соответствующее рейтингования, то есть оценку их деятельности. Впоследствии, в зависимости от результатов рейтинга, депутаты могли занять место в списке.

      2. Лидеры в регионах. Они формируются в общественных организациях.

      3. Общественные эксперты и лидеры мнений.


      Состав партии "Объединение" Самопомич"

      Почему у партии нет актеров и певцов

      – Сам принцип формирования списка оставляет не так много мест, чтобы приглашать людей просто так. В списках "Самопомочи" все люди, которые являются экспертами в своих направлениях, понимают для чего они идут в парламент и чем там будут заниматься. Я считаю, что является очень опасной тенденцией превращать парламент – единственный законодательный орган, формирующий правила – в шоу или сцену.

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      Теги: Самопомич Новости Украины
      Источник: 24 канал
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