Нардеп из "Самопомочи" объяснила отсутствие в партии звезд шоубиза
О том, как формируется список партии "Объединение "Самопомич" и почему в партии нет звезд шоубизнеса – в прямом эфире 24 канала рассказала депутат "Самопомочи" Александра Дрик.
Как формировались списки партии "Самопомич"
– Партия "Объединение "Самопомич" впервые в истории Украины самостоятельно фактически применили принципы открытых списков.
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Было три рабочих списка:
1. Действующие народные депутаты. Всем нардепам предложили пройти соответствующее рейтингования, то есть оценку их деятельности. Впоследствии, в зависимости от результатов рейтинга, депутаты могли занять место в списке.
2. Лидеры в регионах. Они формируются в общественных организациях.
3. Общественные эксперты и лидеры мнений.
Состав партии "Объединение" Самопомич"
Почему у партии нет актеров и певцов
– Сам принцип формирования списка оставляет не так много мест, чтобы приглашать людей просто так. В списках "Самопомочи" все люди, которые являются экспертами в своих направлениях, понимают для чего они идут в парламент и чем там будут заниматься. Я считаю, что является очень опасной тенденцией превращать парламент – единственный законодательный орган, формирующий правила – в шоу или сцену.