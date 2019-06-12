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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      Позачергові парламентські вибори: Сироїд озвучила свою позицію

      Актуальне інтерв'ю 118 Читать новость на русском

      Про розпуск Верховної Ради, фінансування партії "Самопоміч", звільнення Юрія Луценка та призначення Володимира Зеленського – розповіла віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд у прямому ефірі 24 каналу.

      Про дострокові вибори

      – Моє переконання і це також позиція "Самопомочі" – вибори мають відбутися, тому що ми є у виборчому процесі, який запущений. Це вимога суспільства, це процес, якого потребує Україна.

      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК – точну кількість шукайте тут

      – Щодо юридичних нюансів, то для цього є Конституційний суд. Нехай він їх обговорює, з'ясовує, але процес виборчий має бути збережений. Яке б рішення не було у Конституційного суду – ми його будемо виконувати.

      парламентські вибори
      Основні дати парламентських виборів-2019

      Про фінансування партії "Самопоміч"

      – Беззастережно, що ми не брали і не будемо брати грошей від олігархів. Бо олігархічна залежність вбиває українську політику. Всі хочуть покарати топ-корупціонерів. Однак, як це можна зробити, якщо вони (корупціонери, – 24 канал) сидять в парламенті?

      – Донором топ-корупціонерів є олігархічна система. Взяти гроші один раз це означає стати залежним на віки вічні. Тим "Самопоміч", до речі, відрізняється від всіх політичних сил, які були до нас в парламенті. Ми побачимо наскільки нові обличчя зможуть зберегти цю "гігієну" фінансову і свою незалежність.

      самопоміч
      Перша п'ятірка партії "Самопоміч" на виборах до Ради: інфографіка 24 каналу

      Про звільнення Юрія Луценка

      – Я пам'ятаю, як ця історія починалась. Спершу Юрій Луценко намагався пропхати зміни до закону про прокуратуру – збільшуючи повноваження для себе, бо він хотів стати генеральним прокурором. 28 разів ставився на голосування цей закон. Потім так само президент "ґвалтував" парламент для того, щоб зняти норму про юридичну освіту. І тільки "Самопоміч" була проти. Фактично після призначення ми вимагали його відставки, тому що він немає кваліфікації та фаху. 

      Скільки справ провалив Юрій Луценко і що його чекає – читайте у матеріалі 24 каналу

      – Крім цього, мені здається, що ті роки, які провів Юрій Луценко на посаді генпрокурора довели про його абсолютну неспроможність ані як фахівця, ані як людини відповідати певним чеснотам на цій посаді. Тому що в нього немає розуміння та дотримання професійних та етичних вимог, а також елементарної поваги до людської гідності. Людина з таким набором якостей не може обіймати посаду генерального прокурора України. 

      Що відомо про ймовірне звільнення Юрія Луценка?Володимир Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але і з ГПУ не піде. 11 червня президент вніс до парламенту відповідну постанову, тепер фракції політичних партій визначаються, чи підтримають ініціативу глави держави.

      До слова, раніше народні депутати Верховної Ради не проголосували за відставку глави МЗС Павла Клімкіна, глави СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

      Про нового очільника Служби зовнішньої розвідки

      – Я можу точно сказати, що відповідальність за всі ці призначення доведеться нести президенту Зеленському. Це треба пам'ятати. Не знаю, якими мотиваціями він керувався.

      Що треба знати про голову Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва – читайте у матеріалі 24 каналу

      Якщо ми орієнтуємося на те, що наша система безпеки повинна бути синхронізованою із системою безпеки і охорони країн НАТО, то очевидно, що треба робити ставку на людей, які там навчалися, які мають досвід, які мають розуміння, які володіють англійською мовою. Тоді ми доведемо, що ми справді рухаємося до НАТО і до ЄС. Мені здається, що це є дуже важливо.

      Що відомо про Владислава Бухарєва? Він – член парламентської фракції "Батьківщина". Наразі є членом комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

      Скандальні факти про Бухарєва:
      • за інформацією руху "Чесно", він часто прогулював пленарні засідання;
      • влаштовував безкоштовні концерти "Кварталу 95" на своєму окрузі на Сумщині;
      • у 2014 році, коли балотувався до парламенту, у своїх агітаційних листівках вихвалявся медаллю ФСБ Росії "За боевое содружество".
      • подарував своїй доньці Юлії квартиру за 14,5 мільйонів гривень та паркомісце за 950 тисяч.

      blog_ava
      До Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Луценка: текст документа
      сьогодні
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Оксана Сироїд Владислав Бухарєв Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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